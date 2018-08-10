«Житлобуд-1» перебуває за крок від виходу у плей-офф жіночої Ліги чемпіонів



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Українки вже здобули дві перемоги

Підопічні Валентини Котик здобули чергову звитягу у відбірному етапі Ліги чемпіонів

У другому поєдинку своєї відбірної групи харківська команда обіграла валлійський «Кардіфф Мет».

У першу 10-хвилинку українки відзначилися двічі – забили Юлія Шевчук та Ольга Овдійчук. Суперниці відіграли один м’яч, а перед перервою відзначилася Ірина Кочнєва.

У другому таймі «Житлобуд-1» змусив валлійок забити у власні ворота, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

«Кардіфф Мет» знову скоротив відставання, а крапку у поєдинку поставила Дар’я Апанащенко – 5:2 на користь українок.

В іншому матчі другого туру румунська «Олімпія» впевнено обіграла «Біркіркару».

У понеділок, 13 серпня, лідери квартету в очній дуелі визначать між собою переможця відбірного етапу.

До 1/16 фіналу Ліги чемпіонів потраплять переможці кожної з 10-ти груп, а також дві найкращі команди, які посядуть другі місця.

Ліга чемпіонів з футболу

Жінки

«Кардіфф Мет» (Вельс) – «Житлобуд-1» (Україна) – 2:5 (1:3)

Голи: Вестгофф (25), Мюррей (76) – Шевчук (5), Овдійчук (10), Кочнєва (39), Фінч (59, автогол), Апанащенко (87).

«Житлобуд-1»: І. Саніна, Голиш, Утицьких, Ж. Саніна, Кочнєва, Андрущак, Куніна, Шевчук (Петрик, 71), Апанащенко, Овдійчук, Вороніна (Мозольска, 69).

Вилучення: Овдійчук (65).