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    Житомирське «Полісся» підписало угоду з вихованцем «Динамо»

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    Олег Міщенко (зліва). Фото ФК &laquo;Полісся&raquo; - Житомирське «Полісся» підписало угоду з вихованцем «Динамо»
    Олег Міщенко (зліва). Фото ФК «Полісся»

    Олег Міщенко спробує свої сили у Другій лізі України

    У вівторок, 14 серпня футбольний клуб «Полісся» підписав угоду з колишнім форвардом полтавської «Ворскли» та юнацьких збірних України Олегом Міщенком.

    Про це повідомляє офіційний сайт житомирського клубу.

    Склад команди підсилив вихованець футбольної школи київського «Динамо», який відомий своїми виступами у складі юнацьких збірних України, полтавської «Ворскли» та донецького «Металурга».

    Останнім клубом футболіста був маріупольський «Іллічівець».

    Контракт футболіста розрахований на рік (сезон 2018/19 рр.).

    У «Поліссі» Міщенко буде грати під номером 89, і вже цієї неділі він може вийти на поле у матчі з чернівецькою «Буковиною».

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