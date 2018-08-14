Житомирське «Полісся» підписало угоду з вихованцем «Динамо»



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Олег Міщенко (зліва). Фото ФК «Полісся»

Олег Міщенко спробує свої сили у Другій лізі України

У вівторок, 14 серпня футбольний клуб «Полісся» підписав угоду з колишнім форвардом полтавської «Ворскли» та юнацьких збірних України Олегом Міщенком.

Про це повідомляє офіційний сайт житомирського клубу.

Склад команди підсилив вихованець футбольної школи київського «Динамо», який відомий своїми виступами у складі юнацьких збірних України, полтавської «Ворскли» та донецького «Металурга».

Останнім клубом футболіста був маріупольський «Іллічівець».

Контракт футболіста розрахований на рік (сезон 2018/19 рр.).

У «Поліссі» Міщенко буде грати під номером 89, і вже цієї неділі він може вийти на поле у матчі з чернівецькою «Буковиною».

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