Журавок та Абрамова мають шанс виступити на німецьких етапах Кубка світу з біатлону
- 21 Грудня, 17:33
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Журавок вже тренується з першою командою у Поклюці
Юлія Журавок та Ольга Абрамова можуть виступити на німецьких етапах Кубка світу з біатлону.
Про це повідомив головний тренер другої команди збірної України Олександр Біланенко.
За його словами, Ольга Абрамова наразі гостює у батьків, а потім приєднаються до першої команди в Поклюці.
Уже разом з командою А тренується Юлія Журавок.
«Зараз складно сказати, де будуть стартувати Юлія Журавок та Ольга Абрамова. Можливо, хтось буде пропускати гонки і вони будуть стартувати на німецьких етапах Кубка світу. Можливо, Юля і Оля приєднаються до нас на Кубку IBU в Словаччині. Думаю, все це проясниться ближче до 2 січня», - повідомив Біланенко.
Наступний етап Кубка світу пройде в Обергофі з 4 по 7 січня.
Нагадаємо, Юлія Джима єдиною серед українських біатлоністів візьме участь у Різдвяній гонці.
Джерело: xsport.ua