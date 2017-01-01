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    Журавок та Абрамова мають шанс виступити на німецьких етапах Кубка світу з біатлону

    Журавок вже тренується з першою командою у Поклюці
    Юлія Журавок та Ольга Абрамова можуть виступити на німецьких етапах Кубка світу з біатлону. Про це повідомив головний тренер другої команди збірної України Олександр Біланенко. За його словами, Ольга Абрамова наразі гостює у батьків, а потім приєднаються до першої команди в Поклюці. Уже разом з командою А тренується Юлія Журавок.
    • 21 Грудня, 17:33
    • Розсилка
    Юлія Журавок. Фото:&nbsp;<span>biathlon.com.ua</span>
    Юлія Журавок. Фото: biathlon.com.ua

    Журавок вже тренується з першою командою у Поклюці

    Юлія Журавок та Ольга Абрамова можуть виступити на німецьких етапах Кубка світу з біатлону.

    Про це повідомив головний тренер другої команди збірної України Олександр Біланенко.

    За його словами, Ольга Абрамова наразі гостює у батьків, а потім приєднаються до першої команди в Поклюці.

    Уже разом з командою А тренується Юлія Журавок.

    «Зараз складно сказати, де будуть стартувати Юлія Журавок та Ольга Абрамова. Можливо, хтось буде пропускати гонки і вони будуть стартувати на німецьких етапах Кубка світу. Можливо, Юля і Оля приєднаються до нас на Кубку IBU в Словаччині. Думаю, все це проясниться ближче до 2 січня», - повідомив Біланенко.

    Наступний етап Кубка світу пройде в Обергофі з 4 по 7 січня.

    Нагадаємо, Юлія Джима єдиною серед українських біатлоністів візьме участь у Різдвяній гонці.

    Джерело: xsport.ua

    біатлон Кубок світу лижний спорт
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