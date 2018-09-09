Зідан може очолити «Манчестер Юнайтед»



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Фото взяте з сайту 112.ua

Екс-наставник «Реала» Зінедін Зідан ніби вже навіть склав список гравців для підсилення «МЮ»

Легендарний француз вже планує перші кроки у новому клубі.

Невдалий старт сезону АПЛ для «МЮ» спонукає на чутки, що Жозе Моурінью найближчим часом може покинути Манчестер. Новим наставником манкуніанців може стати Зінедін Зідан. Про це повідомляє Mirror.

За інформацією видання, Зізу вже визначився з футболістами, які йому потрібні в англійському клубі.

У разі призначення француза на посаду наставника «МЮ», Зідан спробує переманити Тоні Крооса, Тьягу Алькантару, Хамеса Родрігеса та Едінсона Кавані.

Після чотирьох турів чемпіонату Англії «МЮ» знаходиться на десятому місці у турнірній таблиці.