Зідан став одним з найуспішніших тренерів «Реалу»



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Зінедін Зідан internewscast.com

Остання перемога в Суперкубку Іспанії стала 10-ю для Зізу

Тренер мадридського «Реалу» Зінедін Зідан став одним з найуспішніших у історії клубу. Напередодні команда виборола Суперкубок Іспанії, здолавши в вирішальному матчі «Атлетико» - 0:0, 4:1 по пенальті.

Трофей став 10-м для Зідана на тренерській посаді у «Реалі». За цим показником французький фахівець став другим у клубній історії мадридців. Більше трофеїв здобував лише Мігель Муньос – 14.

Раніше «Реал» на чолі з Зіданом тричі вигравав Лігу чемпіонів, чемпіонат та Суперкубок Іспанії, двічі Суперкубок Європи та двічі клубний чемпіонат світу.

Також Зідан встановив ще одне непересічне тренерське досягнення. Він виграв усі фінальні матчі, в яких виступала його команда.

Останній Суперкубок Іспанії став для «Реалу» 11-м у історії клубу.