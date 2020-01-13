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    Зідан став одним з найуспішніших тренерів «Реалу»

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    Зінедін Зідан - Зідан став одним з найуспішніших тренерів «Реалу»
    Зінедін Зідан
    internewscast.com

    Остання перемога в Суперкубку Іспанії стала 10-ю для Зізу

    Тренер мадридського «Реалу» Зінедін Зідан став одним з найуспішніших у історії клубу. Напередодні команда виборола Суперкубок Іспанії, здолавши в вирішальному матчі «Атлетико» - 0:0, 4:1 по пенальті.

    Трофей став 10-м для Зідана на тренерській посаді у «Реалі». За цим показником французький фахівець став другим у клубній історії мадридців. Більше трофеїв здобував лише Мігель Муньос – 14.

    Раніше «Реал» на чолі з Зіданом тричі вигравав Лігу чемпіонів, чемпіонат та Суперкубок Іспанії, двічі Суперкубок Європи та двічі клубний чемпіонат світу.

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    Також Зідан встановив ще одне непересічне тренерське досягнення. Він виграв усі фінальні матчі, в яких виступала його команда.

    Останній Суперкубок Іспанії став для «Реалу» 11-м у історії клубу.  

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Зінедін Зідан
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