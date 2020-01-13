Зідан став одним з найуспішніших тренерів «Реалу»
Остання перемога в Суперкубку Іспанії стала 10-ю для Зізу
Тренер мадридського «Реалу» Зінедін Зідан став одним з найуспішніших у історії клубу. Напередодні команда виборола Суперкубок Іспанії, здолавши в вирішальному матчі «Атлетико» - 0:0, 4:1 по пенальті.
Трофей став 10-м для Зідана на тренерській посаді у «Реалі». За цим показником французький фахівець став другим у клубній історії мадридців. Більше трофеїв здобував лише Мігель Муньос – 14.
Раніше «Реал» на чолі з Зіданом тричі вигравав Лігу чемпіонів, чемпіонат та Суперкубок Іспанії, двічі Суперкубок Європи та двічі клубний чемпіонат світу.
Також Зідан встановив ще одне непересічне тренерське досягнення. Він виграв усі фінальні матчі, в яких виступала його команда.
Останній Суперкубок Іспанії став для «Реалу» 11-м у історії клубу.