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    Зімбабве погрожує бойкотувати відкриття Кубка Африки

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    Збірна Зімбабве - Зімбабве погрожує бойкотувати відкриття Кубка Африки
    Збірна Зімбабве
    Pulse.ng

    Футболісти збірної вимагають виплат заборгованостей

    Футболісти збірної Зімбабве погрожують бойкотувати відкриття Кубка Африки. Вони вимагають виплат заборгованостей.

    Напередодні керівництво Федерації футболу Зімбабве зустрічалося з командою, але сторони так і не дійшли спільної думки, інформує Associated Press. Під час зустрічі з очільниками федерації декілька гравців просили відпустити їх зі збірної.

    Стартовий поєдинок Кубка Африки-2019 має відбутися 21 червня в єгипетському Каїрі. Зустрічаються Єгипет та Зімбабве. Початок о 23:00.

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