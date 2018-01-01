Зінченко - в стартовому складі «Манчестер Сіті» на матч з «Бернлі»
- Сьогодні, 16:20
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Розсилка
Олександр Зінченко. Фото: Getty Images
Українець займе позицію лівого захисника
«Манчестер Сіті» оголосив стартовий склад на матч з «Бернлі» в 1/32 фіналу Кубка Англії.
З перших хвилин на поле вийде півзахисник «містян» Олександр Зінченко. Українець займе позицію лівого захисника.
«Манчестер Сіті»: Браво, Данило, Отаменді, Стоунс, Зінченко, Фернандінью, Гюндоган, Давід Сільва, Зане, Стерлінг, Агуеро.
Запасні: Едерсон, Уолкер, Мангала, Туре, Кевін Де Брейне, Бернарду Сілва, Діас.
Матч на стадіоні «Етіхад» в Манчестері розпочнеться о 17:00 за київським часом.
«Горожане» против «бордовых» #cityvbfc: pic.twitter.com/84XPn54KdN— Manchester City (@ManCityRU) 6 января 2018 г.
Джерело: championat.com