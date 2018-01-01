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    Зінченко - в стартовому складі «Манчестер Сіті» на матч з «Бернлі»

    Українець займе позицію лівого захисника
    «Манчестер Сіті» оголосив стартовий склад на матч з «Бернлі» в 1/32 фіналу Кубка Англії. З перших хвилин на поле вийде півзахисник «містян» Олександр Зінченко. Українець займе позицію лівого захисника. «Манчестер Сіті»: Браво, Данило, Отаменді, Стоунс, Зінченко, Фернандінью, Гюндоган, Давід Сільва,
    • Сьогодні, 16:20
    • Розсилка
    Олександр Зінченко. Фото: Getty Images
    Олександр Зінченко. Фото: Getty Images

    Українець займе позицію лівого захисника

    «Манчестер Сіті» оголосив стартовий склад на матч з «Бернлі» в 1/32 фіналу Кубка Англії.

    З перших хвилин на поле вийде півзахисник «містян» Олександр Зінченко. Українець займе позицію лівого захисника.

    «Манчестер Сіті»: Браво, Данило, Отаменді, Стоунс, Зінченко, Фернандінью, Гюндоган, Давід Сільва, Зане, Стерлінг, Агуеро.

    Запасні: Едерсон, Уолкер, Мангала, Туре, Кевін Де Брейне, Бернарду Сілва, Діас.

    Матч на стадіоні «Етіхад» в Манчестері розпочнеться о 17:00 за київським часом.

    Джерело: championat.com

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