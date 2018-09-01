  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зірка «Барселони» може опинитися за гратами

    • Розсилка
    <span>Жерард Піке. Фото UA.News</span> - Зірка «Барселони» може опинитися за гратами
    Жерард Піке. Фото UA.News

    Піке загрожує шість місяців в'язниці і шість тисяч євро штрафу за водіння без прав

    Захисник «Барселони» Жерар Піке допустив правопорушення.

    Поліцейські зупинили футболіста, коли він керував автомобілем у Барселонському районі Ешампле.

    Піке перебував за кермом, не дивлячись на те, що на його водійських правах вже не було балів.

    В Іспанії до прав прив'язуються 12 балів. Щоразу за порушення з водіїв списується їх певна кількість.

    Якщо бали закінчуються, людина позбавляється права водити автомобіль. Як повідомляється, Піке вже витратив всі свої бали до того моменту, коли його зупинили поліцейські.

    В разі якщо вина футболіста підтвердиться, йому загрожує покарання. За подібне порушення можна отримати штраф у розмірі до шести тисяч євро і тюремне ув'язнення терміном до шести місяців.

    Джерело: Tribuna.com

    штраф автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ