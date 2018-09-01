Зірка «Барселони» може опинитися за гратами
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Розсилка
Піке загрожує шість місяців в'язниці і шість тисяч євро штрафу за водіння без прав
Захисник «Барселони» Жерар Піке допустив правопорушення.
Поліцейські зупинили футболіста, коли він керував автомобілем у Барселонському районі Ешампле.
Піке перебував за кермом, не дивлячись на те, що на його водійських правах вже не було балів.
В Іспанії до прав прив'язуються 12 балів. Щоразу за порушення з водіїв списується їх певна кількість.
Якщо бали закінчуються, людина позбавляється права водити автомобіль. Як повідомляється, Піке вже витратив всі свої бали до того моменту, коли його зупинили поліцейські.
В разі якщо вина футболіста підтвердиться, йому загрожує покарання. За подібне порушення можна отримати штраф у розмірі до шести тисяч євро і тюремне ув'язнення терміном до шести місяців.
Джерело: Tribuna.com