Зірка «Барселони» може опинитися за гратами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жерард Піке. Фото UA.News

Піке загрожує шість місяців в'язниці і шість тисяч євро штрафу за водіння без прав

Захисник «Барселони» Жерар Піке допустив правопорушення.

Поліцейські зупинили футболіста, коли він керував автомобілем у Барселонському районі Ешампле.

Піке перебував за кермом, не дивлячись на те, що на його водійських правах вже не було балів.

В Іспанії до прав прив'язуються 12 балів. Щоразу за порушення з водіїв списується їх певна кількість.

Якщо бали закінчуються, людина позбавляється права водити автомобіль. Як повідомляється, Піке вже витратив всі свої бали до того моменту, коли його зупинили поліцейські.

В разі якщо вина футболіста підтвердиться, йому загрожує покарання. За подібне порушення можна отримати штраф у розмірі до шести тисяч євро і тюремне ув'язнення терміном до шести місяців.

Джерело: Tribuna.com