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    Зірка «Баварії» під час матчу викликав таксі і поїхав додому

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    Фото взяте з сайту campeones.ua - Зірка «Баварії» під час матчу викликав таксі і поїхав додому
    Фото взяте з сайту campeones.ua

    Французький півзахисник мюнхенців Франк Рібері відзначився за межами футбольного поля

    Гравцю мюнхенської «Баварії» Франку Рібері загрожує штраф від клубу у зв'язку з його поведінкою під час матчу третього туру Бундесліги проти «Байєра» (3:1).

    Мюнхенці хочуть застосувати санкції до 35-річного француза, тому що він самовільно покинув лаву запасних під час переможного матчу проти леверкузенців.
    Рібері пішов у підтрибунне приміщення за сім хвилин до кінця поєдинку, повідомляє France Football. За інформацією деяких ЗМІ, Франк навіть викликав таксі і поїхав додому.

    Наголошується, що таким чином Рібері відреагував на свою відсутність на полі у цьому матчі.

    При цьому сам Рібері раніше заявив, що у нього немає ніяких претензій до головного тренера хорвата Ніко Ковача. А те, що він не з'явиться на полі у матчі проти «Байєра», було узгоджено з ним заздалегідь.

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