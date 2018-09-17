Зірка «Баварії» під час матчу викликав таксі і поїхав додому
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Фото взяте з сайту campeones.ua
Французький півзахисник мюнхенців Франк Рібері відзначився за межами футбольного поля
Гравцю мюнхенської «Баварії» Франку Рібері загрожує штраф від клубу у зв'язку з його поведінкою під час матчу третього туру Бундесліги проти «Байєра» (3:1).
Мюнхенці хочуть застосувати санкції до 35-річного француза, тому що він самовільно покинув лаву запасних під час переможного матчу проти леверкузенців.
Рібері пішов у підтрибунне приміщення за сім хвилин до кінця поєдинку, повідомляє France Football. За інформацією деяких ЗМІ, Франк навіть викликав таксі і поїхав додому.
Наголошується, що таким чином Рібері відреагував на свою відсутність на полі у цьому матчі.
При цьому сам Рібері раніше заявив, що у нього немає ніяких претензій до головного тренера хорвата Ніко Ковача. А те, що він не з'явиться на полі у матчі проти «Байєра», було узгоджено з ним заздалегідь.