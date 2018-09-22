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    Зірка мадридського «Реалу» отримав вісім місяців умовного терміну

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    Фото взяте з сайту championat.com - Зірка мадридського «Реалу» отримав вісім місяців умовного терміну
    Фото взяте з сайту championat.com

    Лука Модрич покараний за насплату податків

    Найкращий футболіст чемпіонату світу і попереднього розіграшу Ліги чемпіонів Лука Модрич мусить сплатити штраф за ухиляння від сплати податків в Іспанії, а також отримав умовний термін.

    Хорват визнав, що порушував закон з питання несплати податків.

    Так, у 2013 році він приховав 290 тисяч євро, у 2014-му – 580 тисяч. Ці суми він зобов'язаний сплатити.

    За інформацією El Mundo, Модрич виводив ці гроші через компанію, яка базується у Люксембурзі, а її директором є його дружина.

    Крім того, хорвата засудили на вісім місяців (в Іспанії термін до двох років з економічних злочинів є умовним), і зобов'язали сплатити штраф у розмірі 350 тисяч євро.

    За подібні порушення раніше також були покарані Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду і низка інших відомих футболістів Прімери.

    https://glavcom.ua/sport/news/ukrajina-mozhe-zigrati-match-proti-turechchini-u-zhovtni-na-dnipro-areni-529991.html

    Джерело: Football.ua

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