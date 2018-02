Зірка НБА з Латвії через серйозну травму не зіграє проти збірної України (відео)

У відборі на Чемпіонат світу 2019 року латвійцям доведеться грати без Порзінгіса

Зірковий форвард «Нью-Йорк Нікс» і збірної Латвії Крістапс Порзінгіс отримав важку травму, яка вивела його з ладу на тривалий термін.

У черговому матчі регулярного сезону НБА «Нікс» проти «Мілуокі Бакс» Порзінгіс зробив данк, після чого приземлився на ногу Яннісу Адебокумбо та впав, схопившись за коліно.

Латвієць не повернувся на майданчик, а МРТ лівого коліна відразу показала розрив передньої хрестоподібної зв'язки, підтвердили у «Нікс».

Звичний термін відновлення після таких травм 8-10 місяців.

This was fun and then no fun pic.twitter.com/WZN1vd68o1