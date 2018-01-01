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    Зірка НБА з Латвії через серйозну травму не зіграє проти збірної України (відео)

    У відборі на Чемпіонат світу 2019 року латвійцям доведеться грати без Порзінгіса
    Зірковий форвард «Нью-Йорк Нікс» і збірної Латвії Крістапс Порзінгіс отримав важку травму, яка вивела його з ладу на тривалий термін. У черговому матчі регулярного сезону НБА «Нікс» проти «Мілуокі Бакс» Порзінгіс зробив данк, після чого приземлився на ногу Яннісу Адебокумбо та впав, схопившись за коліно.
    • Сьогодні, 16:07
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    Крістапс Порзінгіс. Фото Getty Images
    Крістапс Порзінгіс. Фото Getty Images

    У відборі на Чемпіонат світу 2019 року латвійцям доведеться грати без Порзінгіса

    Зірковий форвард «Нью-Йорк Нікс» і збірної Латвії Крістапс Порзінгіс отримав важку травму, яка вивела його з ладу на тривалий термін.

    У черговому матчі регулярного сезону НБА «Нікс» проти «Мілуокі Бакс» Порзінгіс зробив данк, після чого приземлився на ногу Яннісу Адебокумбо та впав, схопившись за коліно.

    Латвієць не повернувся на майданчик, а МРТ лівого коліна відразу показала розрив передньої хрестоподібної зв'язки, підтвердили у «Нікс».

    Звичний термін відновлення після таких травм 8-10 місяців.

    Таким чином, Порзінгіс не тільки пропустить весь нинішній сезон, початок наступного, перший у кар'єрі «Матч всіх зірок», але також точно не зіграє проти України у відбірному турнірі до Чемпіонату світу 2019 року.

    Гра Україна – Латвія пройде у червні на майданчику України, й очікувався приїзд Порзінгіса.

    22-річний бігмен був лідером «Нікс» у поточному сезоні, набираючи 22,9 очка за гру, а також роблячи 6,7 підбирання та 2,4 блок-шота (найкращий показник в НБА).

    Джерело: sportarena.com

    чемпіонат світу Збірна України Латвія баскетбол
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