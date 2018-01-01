Зірка НБА з Латвії через серйозну травму не зіграє проти збірної України (відео)

У відборі на Чемпіонат світу 2019 року латвійцям доведеться грати без Порзінгіса

Зірковий форвард «Нью-Йорк Нікс» і збірної Латвії Крістапс Порзінгіс отримав важку травму, яка вивела його з ладу на тривалий термін. У черговому матчі регулярного сезону НБА «Нікс» проти «Мілуокі Бакс» Порзінгіс зробив данк, після чого приземлився на ногу Яннісу Адебокумбо та впав, схопившись за коліно.



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Крістапс Порзінгіс. Фото Getty Images

У відборі на Чемпіонат світу 2019 року латвійцям доведеться грати без Порзінгіса

Зірковий форвард «Нью-Йорк Нікс» і збірної Латвії Крістапс Порзінгіс отримав важку травму, яка вивела його з ладу на тривалий термін.

У черговому матчі регулярного сезону НБА «Нікс» проти «Мілуокі Бакс» Порзінгіс зробив данк, після чого приземлився на ногу Яннісу Адебокумбо та впав, схопившись за коліно.

Латвієць не повернувся на майданчик, а МРТ лівого коліна відразу показала розрив передньої хрестоподібної зв'язки, підтвердили у «Нікс».

Звичний термін відновлення після таких травм 8-10 місяців.

This was fun and then no fun pic.twitter.com/WZN1vd68o1 — Zach Harper (@talkhoops) 7 лютого 2018 р.

Таким чином, Порзінгіс не тільки пропустить весь нинішній сезон, початок наступного, перший у кар'єрі «Матч всіх зірок», але також точно не зіграє проти України у відбірному турнірі до Чемпіонату світу 2019 року.

Гра Україна – Латвія пройде у червні на майданчику України, й очікувався приїзд Порзінгіса.

22-річний бігмен був лідером «Нікс» у поточному сезоні, набираючи 22,9 очка за гру, а також роблячи 6,7 підбирання та 2,4 блок-шота (найкращий показник в НБА).

Джерело: sportarena.com