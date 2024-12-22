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Зеленський привітав Усика з перемогою над Ф'юрі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський привітав Усика з перемогою над Ф'юрі
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський: Зберігши чемпіонські пояси, Олександр доводить: ми українці і свого не віддамо

Президент України Володимир Зеленський привітав Олександра Усика з перемогою над Тайсоном Ф'юрі. Відповідний пост він написав у Telegram.

«Перемога! Така важлива й така потрібна всім нам зараз. Зберігши чемпіонські пояси, Олександр доводить: ми українці і свого не віддамо. І хай як важко було – поборемо. Ринг, поле бою чи дипломатична арена – бʼємося і свого не віддамо. З перемогою, козаче! З перемогою, Україно! Слава Україні!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся грандіозний вечір боксу. Український боксер Олександр Усик здолав британця Тайсона Ф'юрі та зберіг титул чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у суперважкій вазі. Боксери провели усі 12 раундів.

Український чемпіон WBC International у надважкій вазі Андрій Новицький здобув перемогу в андеркарді бою-реваншу між володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO в хевівейті Олександром Усиком та ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі.

Також український боксер Сергій Богачук здобув перемогу над британцем Ішмаелем Девісом (13–1, 6 КО) у рамках вечора боксу в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Богачук не лише захистив титул чемпіона світу за версією WBA Continental у першій середній вазі, а й виборов пояс IBF Continental.

Зауважимо, що Олександру Усику було заборонено цілувати свій хрест між раундами бою-реваншу проти Тайсона.

Теги: Володимир Зеленський Олександр Усик Україна президент бокс спорт

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