«Зірка» прихистила українського футболіста, який останні півроку грав у Росії

Дмитро Білоног грав навіть не за основу «Уралу», а за дублерів цього клубу

Контракт з футбольним клубом «Зірка» підписав півзахисник Дмитро Білоног. Футболіст виступав у цій команді у минулому сезоні, інформує офіційний сайт кропивницького клубу. Тоді у футболці першої команди хавбек провів 16 матчів, у яких забив три м’ячі. Після цього він повернувся у російський «Урал», у якому виступав



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Дмитро Білоног

Дмитро Білоног грав навіть не за основу «Уралу», а за дублерів цього клубу

Контракт з футбольним клубом «Зірка» підписав півзахисник Дмитро Білоног.

Футболіст виступав у цій команді у минулому сезоні, інформує офіційний сайт кропивницького клубу.

Тоді у футболці першої команди хавбек провів 16 матчів, у яких забив три м’ячі.

Після цього він повернувся у російський «Урал», у якому виступав останні півроку.

Білоног був разом з кропивничанами на навчально-тренувальному зборі у Нікополі.

Дмитро народився 26 травня 1995 року у Черкасах. Півзахисник у турнірах ДЮФЛ виступав за донецький «Шахтар». Усього у турнірах ДЮФЛ провів 78 ігор, забив 33 м’ячі.

У турнірах дублерів виступав за той же «Шахтар» (15/2), «Урал» (Єкатеринбург, Росія) (21/4) і «Зірку» (10/5). Усього в турнірах дублерів провів 46 ігор, забив 11 м’ячів.

У професійних турнірах виступав за «Шахтар-3» (Донецьк) (34/10), «Урал» (3/0) і «Зірку» (16/3). Усього у професійних турнірах провів 53 гри, забив 13 м’ячів.

Виступав за збірні Україна U-17 (37/14), U-19 (13/1) та Україна U-21 (3/0). Усього за збірні провів 53 гри, забив 15 м’ячів.

Про те, що Білоног покинув російський клуб, повідомлялося на початку січня цього року.

Нагадаємо, «Зірка» відмовилася від запрошення легіонерів на другу частину сезону.