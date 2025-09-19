Зірка українського дзюдо змінила громадянство: тепер представлятиме ОАЕ

У минулому році році Єлизавета була чвертьфіналісткою Олімпіади

У 2022 році Литвиненко вигравала бронзу чемпіонаті світу

Зіркова українська дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко змінила громадянство. Про це повідомляє «Главком».

Тепер на міжнародному рівні 21-річна Литвиненко представлятиме ОАЕ.

У 2022 році Литвиненко вигравала бронзу чемпіонаті світу. У минулому році році Єлизавета була чвертьфіналісткою Олімпіади.

Варто зазначити, що Україна бойкотує міжнародні турніри з дзюдо.

Рішення про бойкот Федерація дзюдо України ухвалила після того, як Міжнародна федерація дзюдо (IJF) дозволила Білорусі змагатися на чемпіонаті світу з використанням державної символіки.

Федерація дзюдо України у своїй заяві щодо бойкоту посилається на наказ Міністерства молоді та спорту України від липня 2023 року, який забороняє українцям змагатися на одних турнірах зі спортсменами Росії та Білорусі, якщо ті офіційно представляють свої країни.

Таким чином, провідні українські дзюдоїсти не мають змоги брати участі у найбільших міжнародних турнірах. Можливо, це є причиною відмови ними від українського громадянства.

Нагадаємо, кілька перспективних українських дзюдоїстів відмовилися представляти України на міжнародному рівні.

16-річна Іларія Цуркан, яка була однією з головних юних надій українського дзюдо, здобула срібло кадетського чемпіонату світу у складі збірної Словенії.

Збірна України пропускала ці змагання, ймовірно, через бойкот.

У липні Цуркан у складі збірної України стала переможницею Європейського юнацького олімпійського фестивалю.

«Ця медаль – для моєї країни, для моєї сім’ї», – стверджувала тоді Цуркан.

Брат Іларії Ігор Цуркан, срібний та бронзовий призер чемпіонатів Європи серед юніорів, також відтепер представляє Словенію на міжнародному рівні.

Нещодавно польське громадянство отримав інший перспективний український дзюдоїст – Олексій Болдирєв.