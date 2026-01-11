Головна Спорт Новини
«Сестра спить під трьома ковдрами – так холодно». Емоційна промова Костюк після фіналу у Брісбені

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
«Сестра спить під трьома ковдрами – так холодно». Емоційна промова Костюк після фіналу у Брісбені
Цього тижня українка здолала відразу трьох суперниць з топ-10 світового рейтингу WTA
фото: Setanta Sport

Глядачі підтримали Костюк бурхливими оплесками

Українська тенісистка Марта Костюк виступила із емоційною промовою після фіналу турніру WTA у Брісбені. Про це повідомляє «Главком».

«Я хочу сказати кілька слів про Україну. Я щодня граю з болем у серці. Зараз тисячі людей залишаються без світла та теплої води. На вулиці – мінус 20 градусів. Дуже важко жити у цій реальності щодня. Моя сестра спить під трьома ковдрами – так холодно вдома. Мене неймовірно зворушило та порадувало, що цього тижня я побачила так багато українських прапорів», – заявила Марта.

Глядачі підтримали українку бурхливими оплесками. Під час промови за її спиною стояла білоруска Аріна Соболенко, яка є прихильницею диктатора Олександра Лукашенка.

У фіналі турніру у Брисбені Костюк поступилася білорусці у двох сетах.

Варто зазначити, що цього тижня українка здолала відразу трьох суперниць з топ-10 світового рейтингу WTA.

WTA. Брисбен. Фінал

Аріна Соболенко (1) – Марта Костюк (Україна, 16) – 6:4, 6:3.

Нагадаємо, Соболенко неодноразово проводила зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком та навіть підписувала листа на його підтримку.

Також вона публічно підтримувала в соцмережах прихильницю Лукашенка та війни проти України Анастасію Мирончик-Іванову.

Мирончик-Іванова є прихильницею агресії Росії проти України та депутатом невизнаного демократичними країнами світу «парламенту Олександра Лукашенка». Також вона неодноразово робила заяви на підтримку білоруського диктатора.

Зазначається, що Соболенко вподобала в соціальній мережі Instagram понад 10 постів Мирончик-Іванової.

Серед вподобаних «нейтральною» тенісисткою дописів є і пост про привітання пропагандистського телеканалу «Білорусь 5».

