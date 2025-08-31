Головна Спорт Новини
Надія українського дзюдо змінила громадянство: здобула медаль чемпіонату світу для Словенії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
16-річна Іларія Цуркан була однією з головних юних надій українського дзюдо
фото: IJF

Федерація дзюдо України не коментує відмову перспективних спортсменів змагатися за нашу країну

Кілька перспективних українських дзюдоїстів відмовилися представляти України на міжнародному рівні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian sports.

16-річна Іларія Цуркан, яка була однією з головних юних надій українського дзюдо, цього тижня здобула срібло кадетського чемпіонату світу у складі збірної Словенії.

Збірна України пропускала ці змагання, ймовірно, через бойкот.

У липні Цуркан у складі збірної України стала переможницею Європейського юнацького олімпійського фестивалю.

«Ця медаль – для моєї країни, для моєї сім’ї», – стверджувала тоді Цуркан.

Брат Іларії Ігор Цуркан, срібний та бронзовий призер чемпіонатів Європи серед юніорів, також відтепер представляє Словенію на міжнародному рівні.

Нещодавно польське громадянство отримав інший перспективний український дзюдоїст – Олексій Болдирєв.

На офіційних ресурсах Федерації дзюдо України наразі відсутні будь-які коментарі щодо зазначених вище випадків.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

