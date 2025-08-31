Надія українського дзюдо змінила громадянство: здобула медаль чемпіонату світу для Словенії

16-річна Іларія Цуркан була однією з головних юних надій українського дзюдо

Федерація дзюдо України не коментує відмову перспективних спортсменів змагатися за нашу країну

Кілька перспективних українських дзюдоїстів відмовилися представляти України на міжнародному рівні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian sports.

16-річна Іларія Цуркан, яка була однією з головних юних надій українського дзюдо, цього тижня здобула срібло кадетського чемпіонату світу у складі збірної Словенії.

Збірна України пропускала ці змагання, ймовірно, через бойкот.

У липні Цуркан у складі збірної України стала переможницею Європейського юнацького олімпійського фестивалю.

«Ця медаль – для моєї країни, для моєї сім’ї», – стверджувала тоді Цуркан.

Брат Іларії Ігор Цуркан, срібний та бронзовий призер чемпіонатів Європи серед юніорів, також відтепер представляє Словенію на міжнародному рівні.

Нещодавно польське громадянство отримав інший перспективний український дзюдоїст – Олексій Болдирєв.

На офіційних ресурсах Федерації дзюдо України наразі відсутні будь-які коментарі щодо зазначених вище випадків.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.