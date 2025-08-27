Головна Спорт Новини
Христина Жиренко
Українські дзюдоїстки здобули нагороди міжнародного турніру у Словаччині
Перемогли у своїх категоріях та здобули золоті медалі Анастасія Антіпіна та Руслана Булавіна
фото: Федерація дзюдо України

Українки вибороли два золота у Словаччині

Українські дзюдоїстки стали чемпіонками та призерки міжнародного турніру у Словаччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian Sports.

Перемогли у своїх категоріях та здобули золоті медалі Анастасія Антіпіна (до 70 кг) та Руслана Булавіна (понад 78 кг).

Віцечемпіонками турніру стали: Софія Гречка (до 52 кг), Вероніка Бойко (до 57 кг), Анна Самолюк (понад 78 кг).

Бронзові нагороди вибороли Неоніла Момот (до 57 кг) та Ольга Цімко (до 70 кг).

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

