Фристайліст Гаврюк виборов першу в кар'єрі медаль Кубка світу

Гаврюк раніше піднімався на п'єдестал лише одного разу: це сталося на Кубку Європи в Італі

Спортсмен зумів обійти титулованих суперників у фіналі

21-річний представник лижної акробатики Ян Гаврюк здобув срібну медаль на передостанньому етапі Кубка світу в американському Лейк-Плейсиді. Про це повідомляє «Главком».

Цього сезону Гаврюк вже мав досвід виступів не лише у фіналах, а і в суперфіналі. Зокрема, у китайському Чжанцзякоу він фінішував шостим. Однак його виступ у США точно увійде в перелік найбільших неочікуваних виступів року.

У важкій через погодні умови кваліфікації спортсмен зумів приземлити стрибок «Back Full-Double Full-Full» (на сленгу фристайлістів його називають «The Daddy» – «Татусем» ) на результат 96,46 бала. Завдяки помилкам суперників цього результату було достатньо для одинадцятого місця та проходження до фінальної частини змагань.

У першій спробі фіналу Гаврюк знову виконав потрійне сальто з двома гвинтами у другому з переворотів з майже ідентичним результатом – 96,02 бала. Сніжна погода і складні вітрові кондиції внесли непередбачуваність у результати, тому низка провідних спортсменів (зокрема, і ще один українець Дмитро Котовський) зазнали падінь як на стрибках високої складності, так і на відносно робочих трюках. Через це фристайліст з України пройшов до другої фінальної спроби, куди кваліфікувалися шість найкращих, з шостим результатом.

Через це Гаврюку довелося відкривати суперфінал, адже за традицією спортсмени стартують у зворотному порядку результатів попередньої стадії змагань. Йому довелося змінити стрибок, і був обраний «Back Full-Full-Double Full» з коефіцієнтом складності 4,525. Цей стрибок був складнішим, ніж попередній, адже два гвинти довелося виконати у третьому перевороті при зниженні висоти незадовго до приземлення. І Яну Гаврюку вдалося зробити його краще, ніж у суперфіналі китайського етапу, показавши 94,12 бала. У підсумку українець отримав однаковий результат з олімпійським чемпіоном-2022 Гуанпу Ці, але за рахунок кращої форми стрибка (у Гаврюка вона склала 11,6 бала, у Ці – 8,9) він посів друге місце. Ця медаль стала першою в кар'єрі для українця.

Лижна акробатика. Лейк-Плейсид. Кубок світу. Етап 5

Чоловіки

1. Сінді Ванг (Китай) – 103,5

2. Ян Гаврюк (Україна) – 94,12

3. Гуанпу Ці (Китай) – 94,12

9. Максим Кузнєцов (Україна) – 80,57

11. Дмитро Котовський (Україна) – 74,78

22. Захар Максимчук (Україна) – 82,62

35. Олександр Окіпнюк (Україна) – 66,06

Нагадаємо, Дмитро Котовський став переможцем третього етапу Кубка світу з лижної акробатики. Ця перемога стала третьою в активі Котовського після тріумфу на етапах в Енгадіні та Дір-Веллі в 2023-му році.

До слова, Олександр Окіпнюк здобув золото на першому етапі Кубка світу з лижної акробатики. У суперфіналі Олександр вирішив ризикнути та заявити найскладніший стрибок зі свого репертуару – Back Double Full-Double Full-Full з коефіцієнтом в 5.100 бала. І йому вдалося виконати його на дуже високому рівні, зумівши приземлити його та набрати 130,56 бала.