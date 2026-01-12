Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Фристайліст Гаврюк виборов першу в кар'єрі медаль Кубка світу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Фристайліст Гаврюк виборов першу в кар'єрі медаль Кубка світу
Гаврюк раніше піднімався на п'єдестал лише одного разу: це сталося на Кубку Європи в Італі
фото: FIS/ActionPress/Stephen Cloutier

Спортсмен зумів обійти титулованих суперників у фіналі

21-річний представник лижної акробатики Ян Гаврюк здобув срібну медаль на передостанньому етапі Кубка світу в американському Лейк-Плейсиді. Про це повідомляє «Главком».

Цього сезону Гаврюк вже мав досвід виступів не лише у фіналах, а і в суперфіналі. Зокрема, у китайському Чжанцзякоу він фінішував шостим. Однак його виступ у США точно увійде в перелік найбільших неочікуваних виступів року. 

У важкій через погодні умови кваліфікації спортсмен зумів приземлити стрибок «Back Full-Double Full-Full» (на сленгу фристайлістів його називають «The Daddy» – «Татусем» ) на результат 96,46 бала. Завдяки помилкам суперників цього результату було достатньо для одинадцятого місця та проходження до фінальної частини змагань. 

У першій спробі фіналу Гаврюк знову виконав потрійне сальто з двома гвинтами у другому з переворотів з майже ідентичним результатом – 96,02 бала. Сніжна погода і складні вітрові кондиції внесли непередбачуваність у результати, тому низка провідних спортсменів (зокрема, і ще один українець Дмитро Котовський) зазнали падінь як на стрибках високої складності, так і на відносно робочих трюках. Через це фристайліст з України пройшов до другої фінальної спроби, куди кваліфікувалися шість найкращих, з шостим результатом. 

Через це Гаврюку довелося відкривати суперфінал, адже за традицією спортсмени стартують у зворотному порядку результатів попередньої стадії змагань. Йому довелося змінити стрибок, і був обраний «Back Full-Full-Double Full» з коефіцієнтом складності 4,525. Цей стрибок був складнішим, ніж попередній, адже два гвинти довелося виконати у третьому перевороті при зниженні висоти незадовго до приземлення. І Яну Гаврюку вдалося зробити його краще, ніж у суперфіналі китайського етапу, показавши 94,12 бала. У підсумку українець отримав однаковий результат з олімпійським чемпіоном-2022 Гуанпу Ці, але за рахунок кращої форми стрибка (у Гаврюка вона склала 11,6 бала, у Ці – 8,9) він посів друге місце. Ця медаль стала першою в кар'єрі для українця. 

Лижна акробатика. Лейк-Плейсид. Кубок світу. Етап 5

Чоловіки

1. Сінді Ванг (Китай) – 103,5

2. Ян Гаврюк (Україна) – 94,12

3. Гуанпу Ці (Китай) – 94,12

9. Максим Кузнєцов (Україна) – 80,57

11. Дмитро Котовський (Україна) – 74,78

22. Захар Максимчук (Україна) – 82,62

35. Олександр Окіпнюк (Україна) – 66,06

Нагадаємо, Дмитро Котовський став переможцем третього етапу Кубка світу з лижної акробатики. Ця перемога стала третьою в активі Котовського після тріумфу на етапах в Енгадіні та Дір-Веллі в 2023-му році. 

До слова, Олександр Окіпнюк здобув золото на першому етапі Кубка світу з лижної акробатики. У суперфіналі Олександр вирішив ризикнути та заявити найскладніший стрибок зі свого репертуару – Back Double Full-Double Full-Full з коефіцієнтом в 5.100 бала. І йому вдалося виконати його на дуже високому рівні, зумівши приземлити його та набрати 130,56 бала.

Теги: Кубок світу фристайл спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Владислав Гераскевич та Ярослав Лавренюк переписали історію
Вперше в історії двоє українських скелетоністів увійшли до топ-15 етапу Кубка світу
7 сiчня, 12:44
Путін привітав Паралімпійський комітет Росії з 30-річчям створення
Путін назвав перемогою повернення на міжнародні паралімпійські турніри прапора та гімну РФ
5 сiчня, 12:23
Ф'юрі чотири рази оголошував про завершення кар'єри
Тайсон Ф'юрі оголосив про повернення на ринг
4 сiчня, 17:07
Зірка світового тенісу Марта Костюк. Розмова про досягнення, війну і шлюб
Зірка світового тенісу Марта Костюк. Розмова про досягнення, війну і шлюб інтерв’ю
2 сiчня, 10:00
Марія Мисловська працювала на першому в історії футзалу Чемпіонаті світу серед жінок
Арбітриня Мисловська може стати найкращою суддею у 2025 році
1 сiчня, 19:05
Норвежець є наймолодшим шахістом, який очолював офіційний рейтинг ФІДЕ
Найвидатніший шахіст сторіччя отримав технічну поразку, бо збив фігури з дошки
30 грудня, 2025, 14:47
У Алдоніна лікарі діагностували рак шлунка
Ексфутболіст збірної РФ, який брав участь у турнірі з викраденими українськими дітьми, захворів на рак
15 грудня, 2025, 20:08
Влітку 2022 року Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим, де брала участь в тренувальних зборах
Російська лижниця Непряєва, яка незаконно відвідувала Крим, здобула ліцензію на Олімпіаду
14 грудня, 2025, 16:36
Самуельссон: Було б дуже дивно бачити росіян зі зброєю
Олімпійський чемпіон Самуельссон заявив, що «росіян не повинно бути у біатлоні»
12 грудня, 2025, 12:44

Новини

«Реал» Луніна поступився «Барселоні» у фіналі престижного турніру
«Реал» Луніна поступився «Барселоні» у фіналі престижного турніру
Юна Каріна Козлова стала авторкою другого національного рекорду
Юна Каріна Козлова стала авторкою другого національного рекорду
Фристайліст Гаврюк виборов першу в кар'єрі медаль Кубка світу
Фристайліст Гаврюк виборов першу в кар'єрі медаль Кубка світу
«Сестра спить під трьома ковдрами – так холодно». Емоційна промова Костюк після фіналу у Брісбені
«Сестра спить під трьома ковдрами – так холодно». Емоційна промова Костюк після фіналу у Брісбені
Федерація бобслею та скелетону погрожує Україні через акцію проти війни
Федерація бобслею та скелетону погрожує Україні через акцію проти війни
Визначились усі півфінальні пари Кубка африканських націй з футболу
Визначились усі півфінальні пари Кубка африканських націй з футболу

Новини

Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
Вчора, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Вчора, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Вчора, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
10 сiчня, 06:01
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
9 сiчня, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua