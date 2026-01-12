Юна Каріна Козлова стала авторкою другого національного рекорду

Через те, що жіночого лижного двоборства немає у програмі Олімпійських Ігор, Козлова вирішила паралельно спробувати себе у стрибках на лижах

Українці підкорилося важливе досягнення і в непрофільній для неї дисципліні

Шістнадцятирічна Каріна Козлова переписала історію вітчизняного стрибків на лижах з трампліна, ставши першою українкою, якій вдалося пробитися до тридцятки найсильніших на етапі жіночого Кубка світу. Про це повідомляє «Главком».

На змаганнях на нормальному трампліні у словенському Любно юна атлетка, яка спеціалізується у лижному двоборстві, продемонструвала неймовірну налаштованість на позитивний результат. Попри те, що напередодні вона була дискваліфікована через відхилення у технічних параметрах лиж, вона вдруге поспіль зуміла вийти до основного раунду завдяки стрибку на 83 метри.

У першому раунді Козлова знову показала аналогічний результат за дальністю і змогла обійти низку титулованих суперниць на шляху до свого першого у кар'єрі входження до тридцятки найсильніших. У другій спробі в неї стрибок вийшов дещо гіршим за дальністю (75 метри), через що вона опустилася на одну позицію, посівши підсумкове 28-ме місце. Це принесло їй три очки до рейтингів Кубка світу та відбору на Олімпіаду-2026.

До моменту прориву Козлової найкращим показником збірної було 36-те місце Жанни Глухової на великому трампліні в Ліллегаммері у 2024 році. Інші результати українок у топ-40 включають 37-ме місце тієї ж Глухової у Гінцебасі та низку 38-х місць.

Нагадаємо, що раніше 16-річна Козлова переписала історію українського лижного двоборства. У Рамзау (Австрія) в масстарті Козлова фінішувала 29-ою. Для юної спортсменки це був дебют на дорослому рівні Кубка світу. До цього вона мала досвід виступів лише на чемпіонаті світу, де посіла 31-ше місце. На змаганнях в Рамзау Козлова вже отримала 12 очок. До цього жодна представниця жіночої статі від України не виступала на змаганнях з лижного двоборства рівня Кубка світу.