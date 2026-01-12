Головна Спорт Новини
Юна Каріна Козлова стала авторкою другого національного рекорду

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Юна Каріна Козлова стала авторкою другого національного рекорду
Через те, що жіночого лижного двоборства немає у програмі Олімпійських Ігор, Козлова вирішила паралельно спробувати себе у стрибках на лижах
фото: nordicfocus/FIS/Action Press

Українці підкорилося важливе досягнення і в непрофільній для неї дисципліні

Шістнадцятирічна Каріна Козлова переписала історію вітчизняного стрибків на лижах з трампліна, ставши першою українкою, якій вдалося пробитися до тридцятки найсильніших на етапі жіночого Кубка світу. Про це повідомляє «Главком».

На змаганнях на нормальному трампліні у словенському Любно юна атлетка, яка спеціалізується у лижному двоборстві, продемонструвала неймовірну налаштованість на позитивний результат. Попри те, що напередодні вона була дискваліфікована через відхилення у технічних параметрах лиж, вона вдруге поспіль зуміла вийти до основного раунду завдяки стрибку на 83 метри. 

У першому раунді Козлова знову показала аналогічний результат за дальністю і змогла обійти низку титулованих суперниць на шляху до свого першого у кар'єрі входження до тридцятки найсильніших. У другій спробі в неї стрибок вийшов дещо гіршим за дальністю (75 метри), через що вона опустилася на одну позицію, посівши підсумкове 28-ме місце. Це принесло їй три очки до рейтингів Кубка світу та відбору на Олімпіаду-2026. 

До моменту прориву Козлової найкращим показником збірної було 36-те місце Жанни Глухової на великому трампліні в Ліллегаммері у 2024 році. Інші результати українок у топ-40 включають 37-ме місце тієї ж Глухової у Гінцебасі та низку 38-х місць.

Нагадаємо, що раніше 16-річна Козлова переписала історію українського лижного двоборства. У Рамзау (Австрія) в масстарті Козлова фінішувала 29-ою. Для юної спортсменки це був дебют на дорослому рівні Кубка світу. До цього вона мала досвід виступів лише на чемпіонаті світу, де посіла 31-ше місце. На змаганнях в Рамзау Козлова вже отримала 12 очок. До цього жодна представниця жіночої статі від України не виступала на змаганнях з лижного двоборства рівня Кубка світу.

