Зеленський назвав перші країни, з якими діятиме множинне громадянство

Зеленський з представниками Світового конгресу українців обговорили множинне громадянство

Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками Світового конгресу українців, щоб скоординувати спільні зусилля для збільшення підтримки України у світі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Сторони обговорили дипломатичну роботу, повернення дітей, яких викрала Росія, важливість збільшення санкційного тиску на РФ та як саме Конгрес може сприяти цьому. Представники Світового конгресу українців розповіли про зусилля, яких вони докладають для підтримки українських воїнів. За їхніми словами, зібрані кошти спрямували на виробництво дронів і закупівлю пікапів, які вже завтра відправлять на передову. Крім того, триває робота заради залучення інвестицій на відбудову України.

Зокрема, йшлося про підтримку українських школярів: будівництво укриттів, збільшення кількості шкільних автобусів, забезпечення гаджетами та додаткове фінансування для безкоштовного харчування учнів.

Крім того, обговорили питання, пов’язані з множинним громадянством. Представники Світового конгресу українців подякували за ухвалений закон і відзначили його важливість.

За словами Зеленського, першими країнами, з якими цей механізм буде застосований, стануть Німеччина, Польща та Чехія. Після цього множинне громадянство зможуть поширити в Канаді та США.

Нагадаємо, Зеленський нещодавно підписав закон про множинне громадянство. «Завдяки множинному громадянству зможемо створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого великого народу – мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною», – пояснював президент.

Раніше Зеленський повідомив, що найближчим часом Україна може відкрити процедури для отримання множинного громадянства.