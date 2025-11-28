Головна Спорт Новини
Зіркова амбасадорка: у новій рекламі Олімпіади-2026 з'явилася топ-співачка

Зіркова амбасадорка: у новій рекламі Олімпіади-2026 з'явилася топ-співачка
Дуа Ліпа неодноразово відвідувала футбольні матчі та загалом часто займається спортом
фото: REUTERS/Andrew Kelly

Дуа Ліпа підтримала одну з найсильніших збірних світу

Компанія NBC Sports представила новий рекламний ролик напередодні Зимових Олімпійських ігор, головною зіркою якого стала британсько-косовська співачка Дуа Ліпа у своєму вишуканому образі. Про це повідомляє «Главком»

У відео, що вийшло вчора, поп-зірка демонструє свої знання італійської мови, прогулюючись Галереєю Віктора Емануїла II в Мілані. Вона перетворює знакову локацію на справжню зимову казку, проголошуючи: «Мілан – таке чудове місце. А коли прибудуть Зимові Олімпійські ігри, стане ще крутіше, коли ці неймовірні жінки вийдуть на світову арену» .

Рекламний ролик, який супроводжується хітом Ліпи «Training Season», присвячений видатним спортсменкам: лижниці Ліндсі Вонн, яку Ліпа називає «безстрашною», фігуристці Алісі Лю – «граціозною», «історичній» лижниці Мікаелі Шиффрін і «невагомій» сноубордистці Хлої Кім. Дуа впевнено заявляє: «Вони влаштують справжнє видовище! Зимові Олімпійські ігри? Буде так круто».

Джозеф Лі, керівник NBC Sports, зазначив, що Дуа Ліпа, як «світова ікона музики та моди, ідеально втілює дух Мілана – крутий, впевнений і світового класу». Він додав, що ця реклама відображає як магію Мілана, так і силу багатьох жінок-спортсменок, які визначатимуть Зимові Олімпійські ігри 2026 року.

Нагадаємо, що три роки тому Дуа Ліпа відмовилася виступати на церемонії відкриття Чемпіонату світу з футболу. Вона написала в Instagram: «Зараз ходять чутки, що я виступатиму на церемонії відкриття чемпіонату світу в Катарі. Я не виступатиму і ніколи не брала участі в будь-яких переговорах про виступ. Я підтримуватиму Англію здалеку і з нетерпінням чекаю на можливість відвідати Катар, коли він виконає всі обіцянки в галузі прав людини, дані ним, коли він отримав право приймати гостей.

Також варто згадати, що 2018-го Дуа виступала на фіналі Ліги чемпіонів, який відбувався у Києві. Тоді перед початком матчу між іспанським «Реалом» та англійським «Ліверпулем», співачка виконала один зі своїх найвідоміших хітів «New Rules». Після неї у мережі з'явилися чутки, що півзахисник мадридського «Реала» Марко Асенсіо і зіркова співачка провели разом ніч. 

