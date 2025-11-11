Партнерка олімпійського чемпіона Сізерона тепер представлятиме нову країну

У світовому фігурному катанні офіційно з'явився один з найсильніших тандемів

Колишня представниця Канади в танцях на льоду Лоренс Фурньє Бодрі офіційно підтвердила отримання французького громадянства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МОК.

Це стало важливим рішенням для її спортивних амбіцій на Зимових Олімпійських Іграх-2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо, адже тепер у неї з'явилася можливість виступати за збірну Франції у парі з Ґійомом Сізероном, який є чинним олімпійським чемпіоном.

Фурньє Бодрі, яка раніше успішно виступала в дуеті з данцем Ніколаєм Соренсеном, здобувши срібло на чемпіонатах чотирьох континентів (є аналогом чемпіонату Європи для неєвропейських країн Азії, Африки, Америки та Океанії) у 2023 та 2024 роках, оголосила про своє повернення на лід із Сізероном у березні 2025 року. Її попереднє партнерство завершилося після того, як Соренсена відсторонили від змагань через шестирічну дискваліфікацію за сексуальне насильство.

Новостворена пара Сізерона та Фурньє Бодрі, яка має спільну історію тренувань у Монреалі, швидко продемонструвала свою готовність до боротьби на найвищому рівні. Зокрема, вони тріумфально увірвалися у найвищий рівень регулярних змагань під егідою Міжнародного ковзанярського союзу, Гранпрі, вигравши домашній етап в Анже. Тоді після ритм-танцю (назва короткої програми у змаганнях танцювальних дуетів) Ґійом і Лоренс йшли третіми, але продемонстрували один з найкращих в історії довільних танців. Вони відіграли вісім балів відставання у британців Лайли Фір та Л'юїса Гібсона, обійшовши друге місце на менш ніж один бал.

Офіційне підтвердження громадянства спортсменки, про яке вона повідомила кілька днів тому, є останнім необхідним кроком для забезпечення їхньої участі в Олімпіаді-2026. Сама Лоренс висловила величезну подяку та радість з цього приводу: «Вже офіційно: тепер я француженка. Безмежна радість, а особливо велика вдячність всім, хто супроводжував мене у цьому шляху з самого початку: моєму партнеру Ґійому, Французькій федерації зимових видів спорту, міністерці спорту Марині Феррарі, Національному спортивному агентству, нашим тренерам, сім'ям та прихильникам».

Варто відзначити, що отримати громадянство Фурньє Бодрі було не так і складно, адже її прізвище має французьке походження, а вона сама родом з Монреаля – одного з найбільших франкомовних міст Канади.

Оскільки Франція має дві неіменні ліцензії на Олімпійські ігри-2026 у танцях на льоду, тандему Фурньє Бодрі та Сізерона потрібно успішно пройти внутрішній відбір. Однак їхні конкуренти не демонстрували настільки високих результатів: ексросіянка Євгенія Лопарьова з Джофрі Брісо мали особистий рекорд на рівні 206 балів (у Сізерона і Фурньє Бодрі на п'ять балів вище), а інші танцювальні пари мають персонал бести, нижчі 190 балів.

Нагадаємо, що ексукраїнець Куліш може пропустити Олімпіаду, адже у фігуриста є проблеми з отриманням громадянства через незнання мови.



