Міжнародний союз ковзанярів перевірить відвідування нейтральною росіянкою виступу Путіна

Міжнародний союз ковзанярів відреагував на звернення «Главкома»

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) відповів на звернення «Главкома» щодо присутності «нейтральної» росіянки Олександри Саютіної на щорічному посланні диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

«Главком» звернувся до ISU з листом, у якому надав інформацію про те, що Саютіна 29 лютого 2024 року відвідала пропагандистський захід.

Спортсменка отримали від ISU нейтральний статус та можливість кваліфікуватися на Олімпіаду-2026.

«Дякуємо, що поділилися з нами інформацією. Ми підтверджуємо, що отримали вашу інформацію, і вона зараз перевіряється. Ми цінуємо ваш час і зусилля, які ви витратили на збір цієї інформації. Якщо нам знадобляться додаткові роз'яснення або уточнення, ми зв'яжемося безпосередньо з вами», – йдеться у відповіді ISU.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.