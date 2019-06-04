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    Зірковий шведський ветеран Ібрагімович забив неймовірний гол (відео)

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    Златан Ібрагімович - Зірковий шведський ветеран Ібрагімович забив неймовірний гол (відео)
    Златан Ібрагімович
    GiveMeSport

    37-річний Ібрагімович забив ударом через себе в матчі американської MLS

    Зірковий 37-річний шведський форвард Златан Ібрагімович продовжує тішити вболівальників шедевральними голами.

    Останній ефектний м’яч він забив у матчі американської MLS, у якому його «Лос-Анджелес Гелексі» програв «Нью-Інгланд Революшн» (1:2).

    Ібрагімович у одній з атак ефектно пробив через себе, перебуваючи спиною до воріт суперника. Швед скоротив відставання в рахунку, та це не врятувало від поразки.

    Гол Ібрагімовича
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