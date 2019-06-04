Зірковий шведський ветеран Ібрагімович забив неймовірний гол (відео)
Златан Ібрагімович
GiveMeSport
37-річний Ібрагімович забив ударом через себе в матчі американської MLS
Зірковий 37-річний шведський форвард Златан Ібрагімович продовжує тішити вболівальників шедевральними голами.
Останній ефектний м’яч він забив у матчі американської MLS, у якому його «Лос-Анджелес Гелексі» програв «Нью-Інгланд Революшн» (1:2).
Ібрагімович у одній з атак ефектно пробив через себе, перебуваючи спиною до воріт суперника. Швед скоротив відставання в рахунку, та це не врятувало від поразки.
Гол Ібрагімовича
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