Зірковий шведський ветеран Ібрагімович забив неймовірний гол (відео)



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Златан Ібрагімович GiveMeSport

37-річний Ібрагімович забив ударом через себе в матчі американської MLS

Зірковий 37-річний шведський форвард Златан Ібрагімович продовжує тішити вболівальників шедевральними голами.

Останній ефектний м’яч він забив у матчі американської MLS, у якому його «Лос-Анджелес Гелексі» програв «Нью-Інгланд Революшн» (1:2).

Ібрагімович у одній з атак ефектно пробив через себе, перебуваючи спиною до воріт суперника. Швед скоротив відставання в рахунку, та це не врятувало від поразки.

Гол Ібрагімовича

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