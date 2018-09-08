Зірковий тренер зганьбився у першому ж матчі зі збірною Камеруну



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Кларенс Зеєдорф. Фото: © Getty Images

Кларенса Зеєдорф не зміг здобути перемогу у своєму дебютному матчі у керма африканського гранда проти відвертого аутсайдера

Збірна Камеруну зіграла внічию зі збірною Коморських островів у дебютному матчі під керівництвом нового головного тренера - Кларенса Зеєдорфа.

Гра пройшла у рамках кваліфікації Кубка африканських націй-2019. Камерун пропустив першим вже на 15-й хвилині. Зрівняли рахунок команді Зеєдорфа вдалося лише під кінець поєдинку, гол на 80-й хвилині забив Стефан Бахоку.

Ця гра стала дебютною не тільки для Зеєдорфа, але і для його асистента Патріка Клюйверта. Про їхнє призначення було оголошено на початку серпня.

КАН-2019 пройде у Камеруні в червні-липні 2019 року. Збірна Камеруну буде захищати титул, завойований на турнірі 2017 року.

Джерело: depo.ua