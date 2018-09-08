  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зірковий тренер зганьбився у першому ж матчі зі збірною Камеруну

    • Розсилка
    <span>Кларенс Зеєдорф. Фото: &copy;&nbsp;</span><a href="http://news.sportbox.ru/Text/main/license_agreement">Getty Images</a> - Зірковий тренер зганьбився у першому ж матчі зі збірною Камеруну
    Кларенс Зеєдорф. Фото: © Getty Images

    Кларенса Зеєдорф не зміг здобути перемогу у своєму дебютному матчі у керма африканського гранда проти відвертого аутсайдера

    Збірна Камеруну зіграла внічию зі збірною Коморських островів у дебютному матчі під керівництвом нового головного тренера - Кларенса Зеєдорфа.

    Гра пройшла у рамках кваліфікації Кубка африканських націй-2019. Камерун пропустив першим вже на 15-й хвилині. Зрівняли рахунок команді Зеєдорфа вдалося лише під кінець поєдинку, гол на 80-й хвилині забив Стефан Бахоку.

    Ця гра стала дебютною не тільки для Зеєдорфа, але і для його асистента Патріка Клюйверта. Про їхнє призначення було оголошено на початку серпня.

    КАН-2019 пройде у Камеруні в червні-липні 2019 року. Збірна Камеруну буде захищати титул, завойований на турнірі 2017 року.

    Джерело: depo.ua

    тренер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ