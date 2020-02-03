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    Зірковий український волейболіст зганьбився роботою в Росії

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    Пан Діденко вступив до клубу #какаяРазніца - Зірковий український волейболіст зганьбився роботою в Росії
    Пан Діденко вступив до клубу #какаяРазніца

    Репутація українського спорту вкотре постраждала. Дошкульного удару наніс волейболіст Діденко

    Волейболіст національної збірної України Владиславу Діденко змінив прописку - замість Франції він буде грати у чемпіонаті Росії.

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    Ця країна визнана всім цивілізованим світом агресором, є окупантом українських земель та вбивцею українських громадян, а тепер ще й – новим місцем роботи для малороса Діденка.

    Пропозицію, від якої волейболіст не знайшов сил відмовитись, зробив аутсайдер російської Суперліги «Югра-Самотлор» з Нижньовартовська. Щоб ви розуміли – це Ханти-Мансійський автономний округ.

    Діденко раніше представляв клуб другої французької ліги «Нансі». До зміни клубної прописки Владислава схилили проблеми з візою. Але це ніяк не виправдовує його вибір. До слова, Діденко вже зіграв за росіян в Чемпіонаті та отримав схвальні відгуки.

    Владислав Діденко в минулому році сенсаційно допоміг збірній України дійти до чвертьфіналу на чемпіонаті Європи, має гарну пресу, тому цілком міг працевлаштуватись десь в більш цивілізованому місці.

    Джерело: Главком СПОРТ

    волейбол Владислав Діденко
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