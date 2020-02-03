Зірковий український волейболіст зганьбився роботою в Росії



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Пан Діденко вступив до клубу #какаяРазніца

Репутація українського спорту вкотре постраждала. Дошкульного удару наніс волейболіст Діденко

Волейболіст національної збірної України Владиславу Діденко змінив прописку - замість Франції він буде грати у чемпіонаті Росії.

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Ця країна визнана всім цивілізованим світом агресором, є окупантом українських земель та вбивцею українських громадян, а тепер ще й – новим місцем роботи для малороса Діденка.

Пропозицію, від якої волейболіст не знайшов сил відмовитись, зробив аутсайдер російської Суперліги «Югра-Самотлор» з Нижньовартовська. Щоб ви розуміли – це Ханти-Мансійський автономний округ.

Діденко раніше представляв клуб другої французької ліги «Нансі». До зміни клубної прописки Владислава схилили проблеми з візою. Але це ніяк не виправдовує його вибір. До слова, Діденко вже зіграв за росіян в Чемпіонаті та отримав схвальні відгуки.

Владислав Діденко в минулому році сенсаційно допоміг збірній України дійти до чвертьфіналу на чемпіонаті Європи, має гарну пресу, тому цілком міг працевлаштуватись десь в більш цивілізованому місці.

Джерело: Главком СПОРТ