Як боксер Хижняк вийшов до півфіналу Олімпіади (фото)

Олександр Хижняк забезпечив собі медаль, але не зупиняється

Український спортсмен забезпечив собі мінімум бронзову нагороду

Олександр Хижняк вийшов у півфінал Олімпійських ігор в категорії до 75 кг. Таким чином, боксер з Полтави забезпечив собі мінімум «бронзу».

В 1/4 фіналу Олександр зустрічався з суперником з Домінікани Седено Мартінесом. Хижняк вийшов дуже мотивованим і з перших секунд засипав противника ударами. Той намагався контратакувати, і іноді йому вдавалося пробивати не дуже міцний захист українця. Це справило враження на одного суддю, але четверо інших віддали перевагу Хижняку - 4:1.

Український боксер є першим сіяним на турнірі у своїй ваговій категорії.

Срібну нагороду в скарбничку збірної України поклав плавець Михайло Романчук. На дистанції 1500 метрів вільним стилем він трохи більше однієї секунди поступився американцю Роберту Фінке.

Раніше наші спортсмени виграли п'ять бронзових медалей. Відзначалися дзюдоїстка Дарина Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук, а також тенісистка Еліна Світоліна.