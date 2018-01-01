ЗМІ: «Динамо» не підписувало угоду з молдавським футболістом
- Вчора, 21:50
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Інформація про перехід Дана Спетару спростовується
У ЗМІ було опубліковано новину про те, що київське «Динамо» внесло до заявки на сезон півзахисника збірної Молдови Дана Спетару.
Прізвище футболіста справді з'явилося у списку гравців першої команди «Динамо» на офіційному сайті киян.
Проте сталося це не через підписання з ним контракту, стверджує «Динамомания».
Спетару був доданий у список гравців, так як в силу технічних особливостей бази даних тільки таким чином він міг бути відображений у протоколі матчу проти «Академії Пушкаша».
Молдавський футболіст, як і раніше, знаходиться у «Динамо» тільки на перегляді.
Спетару – вихованець «Зімбру». Також виступав за румунську «Астру» та «Динамо» Бухарест.
Останнім клубом 23-річного футболіста був молдавський КСМС, з яким він припинив співпрацю цієї зими. Також він зіграв п’ять матчів за збірну Молдови