  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    ЗМІ: «Динамо» не підписувало угоду з молдавським футболістом

    Інформація про перехід Дана Спетару спростовується
    У ЗМІ було опубліковано новину про те, що київське «Динамо» внесло до заявки на сезон півзахисника збірної Молдови Дана Спетару. Прізвище футболіста справді з'явилося у списку гравців першої команди «Динамо» на офіційному сайті киян. Проте сталося це не через підписання з ним контракту, стверджує «Динамомания».
    • Вчора, 21:50
    • Розсилка
    Дан Спетару
    Дан Спетару

    Інформація про перехід Дана Спетару спростовується

    У ЗМІ було опубліковано новину про те, що київське «Динамо» внесло до заявки на сезон півзахисника збірної Молдови Дана Спетару.

    Прізвище футболіста справді з'явилося у списку гравців першої команди «Динамо» на офіційному сайті киян.

    Проте сталося це не через підписання з ним контракту, стверджує «Динамомания».

    Спетару був доданий у список гравців, так як в силу технічних особливостей бази даних тільки таким чином він міг бути відображений у протоколі матчу проти «Академії Пушкаша».

    Молдавський футболіст, як і раніше, знаходиться у «Динамо» тільки на перегляді.

    Спетару – вихованець «Зімбру». Також виступав за румунську «Астру» та «Динамо» Бухарест.

    Останнім клубом 23-річного футболіста був молдавський КСМС, з яким він припинив співпрацю цієї зими. Також він зіграв п’ять матчів за збірну Молдови

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ЗМІ ФК «Динамо»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ