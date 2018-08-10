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    ЗМІ: Харківський футбольний клуб «Кобра» знімається з чемпіонату Першої ліги

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    Фото facebook.com/kobrakharkiv - ЗМІ: Харківський футбольний клуб «Кобра» знімається з чемпіонату Першої ліги
    Фото facebook.com/kobrakharkiv

    Нові власники об'єднаного клубу не виконують обіцянок з функціонування команди

    Колишні власники «Геліосу», які є юридичними власниками клубу «Кобра», направили у Професіональну футбольну лігу всі документи, що підтверджують їхнє бажання зняти команду з участі у першості України у Першій лізі.

    Раніше стало відомо про передбачуване зняття харківського клубу з чемпіонату, оскільки нові власники клубу не поспішають повноцінно вступати у свої права.

    Однак пізніше формальний президент «Кобри» Сергій Ващенко дав інтерв'ю, у якому розписав перспективи клубу у райдужних кольорах. Це ж інтерв'ю було розміщено на офіційному сайті ПФЛ, але через якийсь час зникло.

    «Кобра» до літа цього року виступала в аматорському чемпіонаті Харківської області, а потім її власники домовилися про злиття із «Геліосом», чиє попереднє керівництво втратило інтерес до футболу.

    Передбачалося, що новий власник – Сергій Ващенко – візьме на себе всі витрати, пов'язані з функціонуванням клубу.

    У трьох стартових турах Першої ліги Кобра зазнала трьох поразок із загальним рахунком 1:8.

    У 4-му турі харківський клуб повинен був приймати на своєму полі «Гірник-Спорт», але матч не відбудеться.

    Джерело: sportarena.com

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