ЗМІ: Колишній тренер «Динамо» Ребров очолить угорський «Ференцварош»



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Сергій Ребров. Фото: ФК Динамо

Про призначення буде оголошено 22-го серпня

Колишній головний тренер «Динамо» Сергій Ребров очолить «Ференцварош».

Про це повідомляє Nemzeti Sport.

Про призначення буде оголошено 22-го серпня.

Інший угорський портал Csakfoci.hu опублікував інформацію, що український фахівець вже двічі консультувався про можливе працевлаштування в Будапешті.

Також це видання повідомляє, що невідомо, чи зможуть клуб і фахівець домовитися про фінансові умови, з огляду на зарплату Реброва в попередніх клубах.

Останнім місцем роботи українця був «Аль-Ахлі» з Джидди.

Зазначимо, що за «Ференцварош» на правах оренди з «Шахтаря» виступає українець Іван Петряк.

З колишнім головним тренером Томасом Доллом вже був розірваний контракт за обопільною згодою сторін.

За інформацією Nemzeti Sport, Долл покинув команду через ранній виліт з Ліги Європи.

Клуб вилетів з євротурніру, поступившись «Маккабі» Тель-Авіву в першому кваліфікаційному раунді.

Після п'яти турів «Ференцварош» очолює турніру таблицю вищої ліги Угорщини.

Джерело: ua.tribuna.com