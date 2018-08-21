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    ЗМІ: Колишній тренер «Динамо» Ребров очолить угорський «Ференцварош»

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    Сергій Ребров. Фото: ФК Динамо - ЗМІ: Колишній тренер «Динамо» Ребров очолить угорський «Ференцварош»
    Сергій Ребров. Фото: ФК Динамо

    Про призначення буде оголошено 22-го серпня

    Колишній головний тренер «Динамо» Сергій Ребров очолить «Ференцварош».

    Про це повідомляє Nemzeti Sport.

    Про призначення буде оголошено 22-го серпня.

    Інший угорський портал Csakfoci.hu опублікував інформацію, що український фахівець вже двічі консультувався про можливе працевлаштування в Будапешті.

    Також це видання повідомляє, що невідомо, чи зможуть клуб і фахівець домовитися про фінансові умови, з огляду на зарплату Реброва в попередніх клубах.

    Останнім місцем роботи українця був «Аль-Ахлі» з Джидди.

    Зазначимо, що за «Ференцварош» на правах оренди з «Шахтаря» виступає українець Іван Петряк.

    З колишнім головним тренером Томасом Доллом вже був розірваний контракт за обопільною згодою сторін.

    За інформацією Nemzeti Sport, Долл покинув команду через ранній виліт з Ліги Європи.

    Клуб вилетів з євротурніру, поступившись «Маккабі» Тель-Авіву в першому кваліфікаційному раунді.

    Після п'яти турів «Ференцварош» очолює турніру таблицю вищої ліги Угорщини.

    Джерело: ua.tribuna.com

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