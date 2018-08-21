ЗМІ: Колишній тренер «Динамо» Ребров очолить угорський «Ференцварош»
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Про призначення буде оголошено 22-го серпня
Колишній головний тренер «Динамо» Сергій Ребров очолить «Ференцварош».
Про це повідомляє Nemzeti Sport.
Про призначення буде оголошено 22-го серпня.
Інший угорський портал Csakfoci.hu опублікував інформацію, що український фахівець вже двічі консультувався про можливе працевлаштування в Будапешті.
Також це видання повідомляє, що невідомо, чи зможуть клуб і фахівець домовитися про фінансові умови, з огляду на зарплату Реброва в попередніх клубах.
Останнім місцем роботи українця був «Аль-Ахлі» з Джидди.
Зазначимо, що за «Ференцварош» на правах оренди з «Шахтаря» виступає українець Іван Петряк.
З колишнім головним тренером Томасом Доллом вже був розірваний контракт за обопільною згодою сторін.
За інформацією Nemzeti Sport, Долл покинув команду через ранній виліт з Ліги Європи.
Клуб вилетів з євротурніру, поступившись «Маккабі» Тель-Авіву в першому кваліфікаційному раунді.
Після п'яти турів «Ференцварош» очолює турніру таблицю вищої ліги Угорщини.
Джерело: ua.tribuna.com