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    ЗМІ назвали можливих наступників Хацкевича в «Динамо»

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    &laquo;Динамо&raquo;&nbsp; - ЗМІ назвали можливих наступників Хацкевича в «Динамо»
    «Динамо» 
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    Киян може на тимчасовій основі очолити колишня зірка команди

    Колишні зіркові гравці київського «Динамо» Олексій Михайличенко або Олександр Заваров можуть очолити команду на тимчасовій основі. Про це повідомив Sport.ua з посиланням на власні джерела.

    Наразі Михайличенко працює спортивним директором столичного клубу, а Заваров – селекціонером.

    «Динамо» відправило в відставку тренерський штаб на чолі з Олександром Хацкевичем після нічиєї напередодні проти бельгійського «Брюґґе», яка втретє поспіль не дозволила команді пробитися в груповий етап Ліги чемпіонів.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів Олександр Хацкевич Олексій Михайличенко
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