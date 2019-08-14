ЗМІ назвали можливих наступників Хацкевича в «Динамо»
«Динамо»
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Киян може на тимчасовій основі очолити колишня зірка команди
Колишні зіркові гравці київського «Динамо» Олексій Михайличенко або Олександр Заваров можуть очолити команду на тимчасовій основі. Про це повідомив Sport.ua з посиланням на власні джерела.
Наразі Михайличенко працює спортивним директором столичного клубу, а Заваров – селекціонером.
«Динамо» відправило в відставку тренерський штаб на чолі з Олександром Хацкевичем після нічиєї напередодні проти бельгійського «Брюґґе», яка втретє поспіль не дозволила команді пробитися в груповий етап Ліги чемпіонів.
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