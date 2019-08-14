«Динамо» звільнило Хацкевича та весь тренерський штаб



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Олександр Хацкевич ФК «Динамо»

Кияни втретє поспіль не пробилися в Лігу чемпіонів

Київське «Динамо» повідомило на офіційному сайті про звільнення з посади головного тренера білоруського фахівця Олександра Хацкевича. Разом з ним звільнено весь тренерський штаб.

Напередодні кияни зіграли внічию 3:3 з бельгійським «Брюґґе» в другому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. У першому матчі «Динамо» програло на виїзді 0:1, то ж припинило боротьбу в Лізі чемпіонів поточного сезону.

Хацкевич встановив антирекорд «Динамо» в Лізі чемпіонів, не діставшись з командою групового етапу ЛЧ втретє поспіль.

Наразі клуб не повідомляє, хто надалі очолюватиме команду.