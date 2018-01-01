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    ЗМІ: Обамеянг може продовжити кар’єру в Китаї

    Спортивний директор «Боруссії» не хоче коментувати подібну інформацію
    З’явилися трансферні чутки навколо одного з кращих форвардів чемпіонату Німеччини П'єр-Емерік Обамейянг. «Гуанчжоу Евергранд» домовився з дортмундською «Боруссією» про трансфер за 72 мільйони євро. Перехід повинен відбутися влітку 2018 року, інформує китайський портал Sina.com. У той же час спортивний директор
    • Вчора, 22:06
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    П'єр-Емерік Обамейянг. Фото: Getty Images
    П'єр-Емерік Обамейянг. Фото: Getty Images

    Спортивний директор «Боруссії» не хоче коментувати подібну інформацію

    З’явилися трансферні чутки навколо одного з кращих форвардів чемпіонату Німеччини П'єр-Емерік Обамейянг.

    «Гуанчжоу Евергранд» домовився з дортмундською «Боруссією» про трансфер за 72 мільйони євро. Перехід повинен відбутися влітку 2018 року, інформує китайський портал Sina.com.

    У той же час спортивний директор «Боруссії» Мікаель Цорк навіть не хоче коментувати подібну інформацію.

    «Нас це дуже дратує. В останні місяці він уже переходив в п'ять клубів за інформацією ЗМІ», - сказав функціонер.

    Зазначимо, що контракт Обамейянга з німецьким клубом діє до літа 2021 року.

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