ЗМІ: Обамеянг може продовжити кар’єру в Китаї
- Вчора, 22:06
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П'єр-Емерік Обамейянг. Фото: Getty Images
Спортивний директор «Боруссії» не хоче коментувати подібну інформацію
З’явилися трансферні чутки навколо одного з кращих форвардів чемпіонату Німеччини П'єр-Емерік Обамейянг.
«Гуанчжоу Евергранд» домовився з дортмундською «Боруссією» про трансфер за 72 мільйони євро. Перехід повинен відбутися влітку 2018 року, інформує китайський портал Sina.com.
У той же час спортивний директор «Боруссії» Мікаель Цорк навіть не хоче коментувати подібну інформацію.
«Нас це дуже дратує. В останні місяці він уже переходив в п'ять клубів за інформацією ЗМІ», - сказав функціонер.
Зазначимо, що контракт Обамейянга з німецьким клубом діє до літа 2021 року.