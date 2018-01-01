ЗМІ: Обамеянг може продовжити кар’єру в Китаї

Спортивний директор «Боруссії» не хоче коментувати подібну інформацію

З’явилися трансферні чутки навколо одного з кращих форвардів чемпіонату Німеччини П'єр-Емерік Обамейянг. «Гуанчжоу Евергранд» домовився з дортмундською «Боруссією» про трансфер за 72 мільйони євро. Перехід повинен відбутися влітку 2018 року, інформує китайський портал Sina.com. У той же час спортивний директор



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П'єр-Емерік Обамейянг. Фото: Getty Images

Спортивний директор «Боруссії» не хоче коментувати подібну інформацію

З’явилися трансферні чутки навколо одного з кращих форвардів чемпіонату Німеччини П'єр-Емерік Обамейянг.

«Гуанчжоу Евергранд» домовився з дортмундською «Боруссією» про трансфер за 72 мільйони євро. Перехід повинен відбутися влітку 2018 року, інформує китайський портал Sina.com.

У той же час спортивний директор «Боруссії» Мікаель Цорк навіть не хоче коментувати подібну інформацію.

«Нас це дуже дратує. В останні місяці він уже переходив в п'ять клубів за інформацією ЗМІ», - сказав функціонер.

Зазначимо, що контракт Обамейянга з німецьким клубом діє до літа 2021 року.