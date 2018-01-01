ЗМІ: Ротань перейде в «Динамо» вже цього тижня

Для самого Ротаня цей перехід в «Динамо» стане другим в кар'єрі

«Динамо» близье до підписання контракту з півзахисником «Славії» Русланом Ротанем. Переговори між хавбеком і київським клубом знаходяться в активній стадії і близькі до успішного завершення. Про ключові умови контракту сторони домовилися, очікується, що в найближчі два-три дні про угоду буде оголошено на



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Руслан Ротань. Фото: Football.ua

Для самого Ротаня цей перехід в «Динамо» стане другим в кар'єрі

«Динамо» близье до підписання контракту з півзахисником «Славії» Русланом Ротанем.

Переговори між хавбеком і київським клубом знаходяться в активній стадії і близькі до успішного завершення. Про ключові умови контракту сторони домовилися, очікується, що в найближчі два-три дні про угоду буде оголошено на офіційному рівні. Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Якщо перехід відбудеться, то в стані «біло-синіх» Ротань буде боротися за місце в основному складі з Віталієм Буяльським, Володимиром Шепелєвим і Сергієм Сидорчуком, який продовжує відновлюватися після травми коліна. Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Також джерело повідомляє, що в контракті українця прописаний особливий пункт, що дозволяє йому безкоштовно залишити «Славію» за умови досягнення домовленості з іншим клубом.

Для самого Ротаня цей перехід в «Динамо» стане другим в кар'єрі. Раніше він виступав за «біло-синіх» з 2005 по 2008, проте не зумів закріпитися в основному складі, після чого повернувся в «Дніпро».

За празьку команду хавбек виступає з літа минулого року. Він посилив «Славію» на правах вільного агента, до цього виступаючи за «Дніпро». У нинішньому сезоні на рахунку Руслана Ротаня 14 поєдинків за чехів у всіх турнірах.