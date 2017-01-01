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    ЗМІ: «Шахтар» підписав контракт із бразильським захисником

    «Курітіба» вже не розраховує на футболіста в наступному сезоні
    Бразильський захисник «Курітіби» Додо підписав контракт з «Шахтарем». Про це повідомляє UOL. Керівники бразильського клубу погодили угоду з «гірниками» і вже не розраховують на футболіста в наступному сезоні. Сума трансферу і деталі особистого контракту 19-річного футболіста з «Шахтарем» поки
    • Сьогодні, 12:57
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    «Курітіба» вже не розраховує на футболіста в наступному сезоні

    Бразильський захисник «Курітіби» Додо підписав контракт з «Шахтарем».

    Про це повідомляє UOL.

    Керівники бразильського клубу погодили угоду з «гірниками» і вже не розраховують на футболіста в наступному сезоні.

    Сума трансферу і деталі особистого контракту 19-річного футболіста з «Шахтарем» поки залишаються невідомими.

    Раніше повідомлялося, що на гравця також претендує «Бенфіка».

    Зазначимо, що 19-річний футболіст взимку міг укласти попередній контракт з будь-яким клубом і перейти влітку вільним агентом.

    Додо є вихованцем «Курітіби».

    У поточному сезоні він провів 18 матчів у її складі.

    Джерело: shahta.org

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