ЗМІ: «Шахтар» підписав контракт із бразильським захисником
- Сьогодні, 12:57
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«Курітіба» вже не розраховує на футболіста в наступному сезоні
Бразильський захисник «Курітіби» Додо підписав контракт з «Шахтарем».
Про це повідомляє UOL.
Керівники бразильського клубу погодили угоду з «гірниками» і вже не розраховують на футболіста в наступному сезоні.
Сума трансферу і деталі особистого контракту 19-річного футболіста з «Шахтарем» поки залишаються невідомими.
Раніше повідомлялося, що на гравця також претендує «Бенфіка».
Зазначимо, що 19-річний футболіст взимку міг укласти попередній контракт з будь-яким клубом і перейти влітку вільним агентом.
Додо є вихованцем «Курітіби».
У поточному сезоні він провів 18 матчів у її складі.
Джерело: shahta.org