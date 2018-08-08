ЗМІ: Супряга все-таки перейде в «Динамо», «Дніпро-1» отримає 50% від перепродажу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Владислав Супряга

При цьому «Динамо» не відмовляється від придбання ще одного форварда

Ведучий шоу «ТаТоТаке» Сергій Болотніков повідомив, що перехід форварда «Дніпра-1» Владислава Супряги в «Динамо на 99% відбудеться.

Сума трансферу не повідомляється, але це буде мінімум в два рази дешевше, ніж говорить президент «Дніпра-1» Юрій Береза (15 мільйонів євро).

Зазначається, що «Дніпро-1» отримає 50% від наступного перепродажу футболіста.

При цьому «Динамо» не відмовляється від придбання ще одного, основного форварда.

Раніше повідомлялося, що «Дніпро-1» відхилив пропозицію «Аякса» по 18-річному футболісту до Євро-2018.

Нідерландський клуб пропонував три мільйони євро.

За підсумками Євро-2018, УЄФА включив Супрягу в збірну турніру, на якому він провів чотири матчі і забив один гол.

Раніше повідомлялося, що СПАЛ пропонував «Дніпру-1» один мільйон євро за Супрягу.

Джерело: ua.tribuna.com