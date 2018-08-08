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    ЗМІ: Супряга все-таки перейде в «Динамо», «Дніпро-1» отримає 50% від перепродажу

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    Владислав Супряга - ЗМІ: Супряга все-таки перейде в «Динамо», «Дніпро-1» отримає 50% від перепродажу
    Владислав Супряга

    При цьому «Динамо» не відмовляється від придбання ще одного форварда

    Ведучий шоу «ТаТоТаке» Сергій Болотніков повідомив, що перехід форварда «Дніпра-1» Владислава Супряги в «Динамо на 99% відбудеться.

    Сума трансферу не повідомляється, але це буде мінімум в два рази дешевше, ніж говорить президент «Дніпра-1» Юрій Береза (15 мільйонів євро).

    Зазначається, що «Дніпро-1» отримає 50% від наступного перепродажу футболіста.

    При цьому «Динамо» не відмовляється від придбання ще одного, основного форварда.

    Раніше повідомлялося, що «Дніпро-1» відхилив пропозицію «Аякса» по 18-річному футболісту до Євро-2018.

    Нідерландський клуб пропонував три мільйони євро.

    За підсумками Євро-2018, УЄФА включив Супрягу в збірну турніру, на якому він провів чотири матчі і забив один гол.

    Раніше повідомлялося, що СПАЛ пропонував «Дніпру-1» один мільйон євро за Супрягу.

    Джерело: ua.tribuna.com

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