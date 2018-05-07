ЗМІ: Відомий хорватський захисник може повернутися в «Динамо» Київ

Київський клуб планує викупити у «Бешикташа» відразу двох гравців?

«Динамо» Київ планує викупити контракт Дениса Бойка та повернути хорватського захисника Домагоя Віду. Про це повідомляє Fotospor. За інформацією ЗМІ, «Динамо» запропонувало «Бешикташу» 5 мільйонів євро за Дениса Бойка і Домагоя Віду. Також джерело стверджує, що «біло-сині» відправили стамбульцям