ЗМІ: Відомий хорватський захисник може повернутися в «Динамо» Київ
- Сьогодні, 12:15
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Домагой Віда
Київський клуб планує викупити у «Бешикташа» відразу двох гравців?
«Динамо» Київ планує викупити контракт Дениса Бойка та повернути хорватського захисника Домагоя Віду.
Про це повідомляє Fotospor.
За інформацією ЗМІ, «Динамо» запропонувало «Бешикташу» 5 мільйонів євро за Дениса Бойка і Домагоя Віду.
Також джерело стверджує, що «біло-сині» відправили стамбульцям відповідний трансферний запит щодо обох гравців.
Варто зазначити, що Денис Бойко виступає за «Динамо» на правах оренди до кінця сезону.
Сам голкіпер вже виявив бажання виступати за столичний клуб на постійній основі.
Віда перейшов в «Бешикташ» минулої зими на правах вільного агента, але поки не може закріпитися в основі «орлів».
Джерело: Футбол 24