ЗМІ: «Ворскла» підписала угоду з футболістом збірної Албанії (відео)



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Аденіс Шала

Щоправда, Шала поки виступає за молодіжні команди

Півзахисник Аденіс Шала перейшов у «Ворсклу».

Принаймні, про це стверджує gazetatema.net.

Здійснити цей трансфер посприяв екс-гравець «Ворскли», а нині капітан косовської «Приштини» Арменд Даллку.

Також повідомляється, що Аденіс Шала недавно змінив молодіжну збірну Косова на молодіжну збірну Албанії.

На порталі Transfermarkt Шала вже значиться футболістом другої команди «Ворскли». Згідно з даними сайту, контракт був підписаний 25 жовтня.

20-річний атакувальний півзахисник – уродженець Приштини. Починав кар'єру у косовському «Фламуртарі», після чого виступав за молодіжну команду хорватського «Хайдука».

До останнього часу Шала грав за дублерів турецького «Фенербахче».

Джерело: Tribuna.com