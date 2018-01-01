  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    ЗМІ: Заборгованості у «Ворсклі» сягають у середньому шість місяців

    Клуб заборгував зарплату не тільки футболістам, а й персоналу
    «Ворскла» має суттєві борги перед гравцями, які тягнуться від 3-4 місяців і сягають року. В останні роки «Ворскла» часто має труднощі з виплати зарплат, що породжує тривалі заборгованості. На сьогодні полтавці також не без фінансових проблем - борги перед гравцями продовжують рости, і в середньому нараховують термін в
    • Сьогодні, 14:40
    • Розсилка
    Фото: ФК Ворскла
    Фото: ФК Ворскла

    Клуб заборгував зарплату не тільки футболістам, а й персоналу

    «Ворскла» має суттєві борги перед гравцями, які тягнуться від 3-4 місяців і сягають року.

    В останні роки «Ворскла» часто має труднощі з виплати зарплат, що породжує тривалі заборгованості.

    На сьогодні полтавці також не без фінансових проблем - борги перед гравцями продовжують рости, і в середньому нараховують термін в шість місяців.

    Клуб забогував зарплату не тільки футболістам, а й персоналу.

    Заборгованості гравцям становлять від трьох-чотирьох місяців до року, борги персоналу розтягнулися на термін до семи місяців.

    У той же час команда регулярно і вчасно отримує преміальні за перемоги.

    «Ворскла» пішла на зимову перерву на третьому місці в Прем'єр-лізі, маючи після 19-ти турів 31 бал.

    Джерело: sportarena.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Ворскла
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ