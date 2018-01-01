ЗМІ: Заборгованості у «Ворсклі» сягають у середньому шість місяців

Клуб заборгував зарплату не тільки футболістам, а й персоналу

«Ворскла» має суттєві борги перед гравцями, які тягнуться від 3-4 місяців і сягають року. В останні роки «Ворскла» часто має труднощі з виплати зарплат, що породжує тривалі заборгованості. На сьогодні полтавці також не без фінансових проблем - борги перед гравцями продовжують рости, і в середньому нараховують термін в



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Фото: ФК Ворскла

Клуб заборгував зарплату не тільки футболістам, а й персоналу

«Ворскла» має суттєві борги перед гравцями, які тягнуться від 3-4 місяців і сягають року.

В останні роки «Ворскла» часто має труднощі з виплати зарплат, що породжує тривалі заборгованості.

На сьогодні полтавці також не без фінансових проблем - борги перед гравцями продовжують рости, і в середньому нараховують термін в шість місяців.

Клуб забогував зарплату не тільки футболістам, а й персоналу.

Заборгованості гравцям становлять від трьох-чотирьох місяців до року, борги персоналу розтягнулися на термін до семи місяців.

У той же час команда регулярно і вчасно отримує преміальні за перемоги.

«Ворскла» пішла на зимову перерву на третьому місці в Прем'єр-лізі, маючи після 19-ти турів 31 бал.

Джерело: sportarena.com