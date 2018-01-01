Змінився один із спаринг-партнерів «Динамо» на зборах в Іспанії
- Сьогодні, 14:44
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Замість японського клубу кияни зіграють з «Осієком»
У списку контрольних спарингів київського «Динамо» на першому зимовому тренувальному зборі в Іспанії відбулася зміна.
Замість зустрічі з японським «Сенан Бельмаре» команда Олександра Хацкевича проведе контрольний матч із хорватським «Осієком».
Цей поєдинок відбудеться 26 січня, інформує офіційний сайт київського клубу.
У поточному сезоні «Осієк» займає третє місце у національному чемпіонаті Хорватії. Команда вже вилетіла з національного Кубка, програвши «Хайдуку», а у Лізі Європи цього сезону зупинилася за крок до потрапляння у груповий турнір, поступившись у раунді плей-офф віденській «Аустрії».
«Біло-сині» раніше вже зустрічалися з «Осієком» на тренувальних зборах.
Під час першого збору у «Динамо» заплановано п’ять контрольних матчів:
19 січня. «Санкт-Галлен» (Швейцарія)
20 січня. «Гаугесунд» (Норвегія)
23 січня. «Штурм» (Австрія)
26 січня. «Осієк» (Хорватія)
27 січня. ЦСКА (Софія, Болгарія)
Нагадаємо, CAS не розглядатиме апеляцію «Динамо» на рішення ФФУ мінімум до середини лютого.