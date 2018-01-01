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    Змінився один із спаринг-партнерів «Динамо» на зборах в Іспанії

    Замість японського клубу кияни зіграють з «Осієком»
    У списку контрольних спарингів київського «Динамо» на першому зимовому тренувальному зборі в Іспанії відбулася зміна. Замість зустрічі з японським «Сенан Бельмаре» команда Олександра Хацкевича проведе контрольний матч із хорватським «Осієком». Цей поєдинок відбудеться 26 січня, інформує офіційний сайт
    • Сьогодні, 14:44
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    Фото ФК &laquo;Динамо&raquo;
    Фото ФК «Динамо»

    Замість японського клубу кияни зіграють з «Осієком»

    У списку контрольних спарингів київського «Динамо» на першому зимовому тренувальному зборі в Іспанії відбулася зміна.

    Замість зустрічі з японським «Сенан Бельмаре» команда Олександра Хацкевича проведе контрольний матч із хорватським «Осієком».

    Цей поєдинок відбудеться 26 січня, інформує офіційний сайт київського клубу.

    У поточному сезоні «Осієк» займає третє місце у національному чемпіонаті Хорватії. Команда вже вилетіла з національного Кубка, програвши «Хайдуку», а у Лізі Європи цього сезону зупинилася за крок до потрапляння у груповий турнір, поступившись у раунді плей-офф віденській «Аустрії».

    «Біло-сині» раніше вже зустрічалися з «Осієком» на тренувальних зборах.

    Під час першого збору у «Динамо» заплановано п’ять контрольних матчів:

    19 січня. «Санкт-Галлен» (Швейцарія)
    20 січня. «Гаугесунд» (Норвегія)
    23 січня. «Штурм» (Австрія)
    26 січня. «Осієк» (Хорватія)
    27 січня. ЦСКА (Софія, Болгарія)

    Нагадаємо, CAS не розглядатиме апеляцію «Динамо» на рішення ФФУ мінімум до середини лютого.

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