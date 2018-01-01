Змінився один із спаринг-партнерів «Динамо» на зборах в Іспанії

Замість японського клубу кияни зіграють з «Осієком»

У списку контрольних спарингів київського «Динамо» на першому зимовому тренувальному зборі в Іспанії відбулася зміна. Замість зустрічі з японським «Сенан Бельмаре» команда Олександра Хацкевича проведе контрольний матч із хорватським «Осієком». Цей поєдинок відбудеться 26 січня, інформує офіційний сайт



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Фото ФК «Динамо»

Замість японського клубу кияни зіграють з «Осієком»

У списку контрольних спарингів київського «Динамо» на першому зимовому тренувальному зборі в Іспанії відбулася зміна.

Замість зустрічі з японським «Сенан Бельмаре» команда Олександра Хацкевича проведе контрольний матч із хорватським «Осієком».

Цей поєдинок відбудеться 26 січня, інформує офіційний сайт київського клубу.

У поточному сезоні «Осієк» займає третє місце у національному чемпіонаті Хорватії. Команда вже вилетіла з національного Кубка, програвши «Хайдуку», а у Лізі Європи цього сезону зупинилася за крок до потрапляння у груповий турнір, поступившись у раунді плей-офф віденській «Аустрії».

«Біло-сині» раніше вже зустрічалися з «Осієком» на тренувальних зборах.

Під час першого збору у «Динамо» заплановано п’ять контрольних матчів:

19 січня. «Санкт-Галлен» (Швейцарія)

20 січня. «Гаугесунд» (Норвегія)

23 січня. «Штурм» (Австрія)

26 січня. «Осієк» (Хорватія)

27 січня. ЦСКА (Софія, Болгарія)

Нагадаємо, CAS не розглядатиме апеляцію «Динамо» на рішення ФФУ мінімум до середини лютого.