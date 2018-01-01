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    CAS не розглядатиме апеляцію «Динамо» на рішення ФФУ мінімум до середини лютого

    У грудні CAS підтвердив, що зареєстрував апеляцію київського клубу на рішення КДК ФФУ
    Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) опублікував список справ, які розглядатимуться у період з 10 січня по 15 лютого. Справа по апеляції київського футбольного клубу «Динамо» на рішення Контрольно-дисциплінарного і Апеляційного комітетів Федерації футболу України (ФФУ) про зарахування технічної поразки за неявку на матч до
    • Сьогодні, 14:50
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    Фото: Getty Images
    Фото: Getty Images

    У грудні CAS підтвердив, що зареєстрував апеляцію київського клубу на рішення КДК ФФУ

    Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) опублікував список справ, які розглядатимуться у період з 10 січня по 15 лютого.

    Справа по апеляції київського футбольного клубу «Динамо» на рішення Контрольно-дисциплінарного і Апеляційного комітетів Федерації футболу України (ФФУ) про зарахування технічної поразки за неявку на матч до Маріуполя в цьому списку відсутня.

    Нагадаємо, що перша, молодіжна і юнацька команди «Динамо» не вирушили на матчі в Маріуполь влітку, мотивуючи це відсутністю гарантій безпеки неподалік зони бойових дій.

    В результаті Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ зарахував технічну поразку киянам з рахунком 0:3.

    У грудні CAS підтвердив, що зареєстрував апеляцію київського футбольного клубу «Динамо» на рішення КДК ФФУ про технічну поразку у матчі 7-го туру УПЛ з «Маріуполем» і ропочав провадження справи.

    Джерело: Укрінформ

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