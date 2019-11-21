Знаменита українська спортсменка стала дев’ятиразовою чемпіонкою світу



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Лариса Соловйова на вершині. Як зазвичай Фото із соцмереж

Титул Лариса Соловйова підсилила світовими рекордами

40-річна полтавчанка Лариса Соловйова вдев’яте в кар’єрі виграла чемпіонат світу з паверліфтингу, який цими днями триває в Дубаї (Об’єднані арабські емірат).

Лариса без шансів для суперниць, у традиційно спокійній манері, поступово виборювала золото у кожній вправі. І в результаті відзначилась трьома світовими рекордами: 241,5 кг у присіданні, 181,5 в жимі, а зафіксувавши в тязі 222,5 кг оновила свій же рекорд у сумі триборства – 645,5 кг.

Свою спортивну кар'єру Соловйова почала з гімнастики, досягла звання майстра спорту. В 1995 році вирішила спробувати себе у паверліфтингу, в якому розкрилася сповна.