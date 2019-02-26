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    Знаменитий тренер переніс операцію на серці і знаходиться в реанімації

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    Небезпеки життю Трефілова вже немає - Знаменитий тренер переніс операцію на серці і знаходиться в реанімації
    Небезпеки життю Трефілова вже немає
    Спорт-Експрес

    Лікарі заборонили Євгєнію Трефілову дивитися гандбол

    63-річний гандбольний тренер Євгєній Трефілов, під керівництвом якого жіноча збірна Росії виграла Олімпіаду-2016, 19 лютого переніс операцію на серці. За словами генерального директора клубу «Кубань», який зараз тренує Трефілов, Сєрґєя Вальтера, фахівець переведений в палату інтенсивної терапії.

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    «Євген Васильович почувається добре, йому дозволено спілкуватися з родичами. Я тільки сьогодні вранці спілкувався з тренером, він у прекрасному настрої, вже жартує в своєму репертуарі. Він у курсі результатів «Кубані» в останніх матчах, але поки лікарі не дозволяють йому дивитися гандбол по телевізору. Євген Васильович передає вітання і дякує всім людям, чию підтримку він відчуває в ці дні», - цитує Вальтера офіційна сторінка «Кубані» в «Фейсбуці».

    5 лютого стало відомо, що Трефілов був госпіталізований в Краснодарі через проблеми з серцем. Тренер відчув нездужання перед домашнім матчем групового етапу Кубка ЄГФ з французьким «Безансоном» 3 лютого. Операція була призначена на 7 лютого, але потім за рішенням лікарів була перенесена пізніший термін.

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