Знаменитий тренер переніс операцію на серці і знаходиться в реанімації



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Небезпеки життю Трефілова вже немає Спорт-Експрес

Лікарі заборонили Євгєнію Трефілову дивитися гандбол

63-річний гандбольний тренер Євгєній Трефілов, під керівництвом якого жіноча збірна Росії виграла Олімпіаду-2016, 19 лютого переніс операцію на серці. За словами генерального директора клубу «Кубань», який зараз тренує Трефілов, Сєрґєя Вальтера, фахівець переведений в палату інтенсивної терапії.

«Євген Васильович почувається добре, йому дозволено спілкуватися з родичами. Я тільки сьогодні вранці спілкувався з тренером, він у прекрасному настрої, вже жартує в своєму репертуарі. Він у курсі результатів «Кубані» в останніх матчах, але поки лікарі не дозволяють йому дивитися гандбол по телевізору. Євген Васильович передає вітання і дякує всім людям, чию підтримку він відчуває в ці дні», - цитує Вальтера офіційна сторінка «Кубані» в «Фейсбуці».

5 лютого стало відомо, що Трефілов був госпіталізований в Краснодарі через проблеми з серцем. Тренер відчув нездужання перед домашнім матчем групового етапу Кубка ЄГФ з французьким «Безансоном» 3 лютого. Операція була призначена на 7 лютого, але потім за рішенням лікарів була перенесена пізніший термін.

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