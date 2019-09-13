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    Знаменитий Заб Джуда не бачить шансів у Ломаченка в бою проти Мейвезера

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    Заб Джуда - Знаменитий Заб Джуда не бачить шансів у Ломаченка в бою проти Мейвезера
    Заб Джуда
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    Чемпіон світу за трьома ваговими категоріями дав прогноз на гіпотетичний бій українця з американцем

    Знаменитий чемпіон світу за трьома ваговими категоріями Заб Джуда дав прогноз на гіпотетичний бій американського боксера Флойда Мейвезера та українця Василя Ломаченка. Джуда не вірить в шанси нашого боксера на успіх.

    «Думаю, що Ломаченко насправді не знає, що значить битися з Мейвезером. Багато людей недооцінюють його швидкість та захист. Якби Ломаченко міг вийти в ринг проти Мейвезера, то шансів у нього не було б. Особливо, якби це був молодий Мейвезер. У мій час ніхто не клеїв дурня з хлопцями дивізіону, де виступав Флойд. Ми з Мейвезером викурили б будь-кого з них», - сказав Джуда в ефірі каналу FightHype.com.

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