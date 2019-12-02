  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зображення знаменитого тенісиста Федерера з’явилося на швейцарських франках (відео)

    • Розсилка
    Роджер Федерер - Зображення знаменитого тенісиста Федерера з’явилося на швейцарських франках (відео)
    Роджер Федерер
    Твіттер

    Уперше в історії на швейцарських грошах зобразили знаменитість ще за життя

    Портрет знаменитого тенісиста Роджера Федерера з’явився на ювілейному швейцарському франку.

    38-річний переможець 20 турнірів Великого шолому опублікував у мережі Твіттер відео з процесом виготовлення монет.

    Срібні 20-франкові монети офіційно надійдуть в обіг 23 січня 2020 року. Також планується випуск золотої 50-франкової моменти  з зображенням Федерера.

     Читайте також: «Манчестер Сіті» цікавиться захисниками збірної України

    Тенісист став першою в історію знаменитістю, кого зобразили на швейцарських грошових знаках за життя.

    теніс Роджер Федерер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ