Зображення знаменитого тенісиста Федерера з’явилося на швейцарських франках (відео)

Уперше в історії на швейцарських грошах зобразили знаменитість ще за життя

Портрет знаменитого тенісиста Роджера Федерера з’явився на ювілейному швейцарському франку.

38-річний переможець 20 турнірів Великого шолому опублікував у мережі Твіттер відео з процесом виготовлення монет.

Thank you Switzerlandand Swissmint for this incredible honour and privilege. #DankeSchweiz#MerciLaSuisse#GrazieSvizzera#GraziaSvizra pic.twitter.com/gNs6qYjOh6