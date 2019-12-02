Зображення знаменитого тенісиста Федерера з’явилося на швейцарських франках (відео)



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Роджер Федерер Твіттер

Уперше в історії на швейцарських грошах зобразили знаменитість ще за життя

Портрет знаменитого тенісиста Роджера Федерера з’явився на ювілейному швейцарському франку.

38-річний переможець 20 турнірів Великого шолому опублікував у мережі Твіттер відео з процесом виготовлення монет.

Срібні 20-франкові монети офіційно надійдуть в обіг 23 січня 2020 року. Також планується випуск золотої 50-франкової моменти з зображенням Федерера.

Тенісист став першою в історію знаменитістю, кого зобразили на швейцарських грошових знаках за життя.