«Зоря» досі не продовжила контракт з головним тренером Вернидубом

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Юрій Вернидуб. Фото ФК «Зоря»

Наставник чекаю на зустріч з генеральним директором

Головний тренер «Зорі» Юрій Вернидуб коротко підбив підсумки сезону, що завершився.

За його словами, луганська команда боролася за медалі до кінця, але це спорт, і тут хтось виграє, а хтось програє, інформує офіційний сайт клубу.

«Респект полтавській «Ворсклі». Ми ж будемо рухатися далі, працювати, і якщо все буде добре, покажемо той футбол, який сподобається вболівальникам. У цьому сезоні виходило не все. Хотілося кращого, але що є, то є», - сказав він.

«Що стосується «Ворскли», то ми суперники лише на футбольному полі. У житті нас пов'язують хороші відносини. Що ж стосується нас, то потрібно як перемагати, так і гідно приймати поразку», - додав Вернидуб.

За його словами, «Зоря» розгубила дуже багато очок, і цього не вистачило.

«Скаржитися не хочу. У нас нова команда. Потрібно терпіння. Більше працювати. І тоді все вийде. Ми і так боролися до кінця. Трохи не вистачило. Потрібно зібрати всю волю у кулак і намагатися вийти у Лігу Європи через кваліфікацію», - зауважив він.

«Для мене, як для тренера, було більше негативу. Того року була бронза. Хотілося це повторити й у цьому році. Не вийшло. Позитивний сезон був у тому, що у нас дуже багато молодих і перспективних футболістів. Є великий потенціал. Дуже важливо його розкрити», - пояснив Вернидуб.

На запитання, чи залишається він у «Зорі» на наступний сезон в якості головного тренера, фахівець відповів: «Найближчим часом ми обговоримо з президентом клубу всі деталі та приймемо рішення».

Нагадаємо, Вернидуб порівняв телеканали Ахметова з пропагандистами Гітлера.