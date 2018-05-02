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    «Зоря» може втратити основного захисника перед матчем із «Шахтарем»

    Олександра Сватка можуть дискваліфікувати постфактум
    Захисник «Зорі» Олександр Сваток може пропустити поєдинок 30-го туру УПЛ із «Шахтарем». Про це повідомили в ефірі каналу «Футбол 1». У середу, 2 травня, відбудеться засідання Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України, на якому буде розглянуто епізод у матчі «Зоря» –
    • Сьогодні, 11:47
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    Олександр Сваток. Фото взяте з ua-football.com
    Олександр Сваток. Фото взяте з ua-football.com

    Олександра Сватка можуть дискваліфікувати постфактум

    Захисник «Зорі» Олександр Сваток може пропустити поєдинок 30-го туру УПЛ із «Шахтарем».

    Про це повідомили в ефірі каналу «Футбол 1».

    У середу, 2 травня, відбудеться засідання Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України, на якому буде розглянуто епізод у матчі «Зоря» – «Верес».

    Тоді Сваток завдав ушкодження гравцеві «Вересу», але арбітр залишив цей момент без уваги.

    Якщо Сваток буде дискваліфікований, то у центрі оборони луганської команди будуть великі проблеми, оскільки В'ячеслав Чечер пропустить цю гру через дискваліфікацію, а Василь Прийма серйозно травмований.

    Зазначається, що канал «Футбол 1» перед матчем із «Шахтарем» посилено натякає на роботу «Зорі» з арбітрами, в якості доказів називаючи аномальне кількість вилучень суперників «Зорі» та пенальті, призначені на користь команди Юрія Вернидуба.

    Нагадаємо, була інформація, що головний тренер «Зорі» заборонив своїм підопічним спілкуватися з пресою.

    Джерело: ua-football.com

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