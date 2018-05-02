«Зоря» може втратити основного захисника перед матчем із «Шахтарем»

Олександра Сватка можуть дискваліфікувати постфактум

Захисник «Зорі» Олександр Сваток може пропустити поєдинок 30-го туру УПЛ із «Шахтарем». Про це повідомили в ефірі каналу «Футбол 1». У середу, 2 травня, відбудеться засідання Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України, на якому буде розглянуто епізод у матчі «Зоря» –



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Олександр Сваток. Фото взяте з ua-football.com

Олександра Сватка можуть дискваліфікувати постфактум

Захисник «Зорі» Олександр Сваток може пропустити поєдинок 30-го туру УПЛ із «Шахтарем».

Про це повідомили в ефірі каналу «Футбол 1».

У середу, 2 травня, відбудеться засідання Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України, на якому буде розглянуто епізод у матчі «Зоря» – «Верес».

Тоді Сваток завдав ушкодження гравцеві «Вересу», але арбітр залишив цей момент без уваги.

Якщо Сваток буде дискваліфікований, то у центрі оборони луганської команди будуть великі проблеми, оскільки В'ячеслав Чечер пропустить цю гру через дискваліфікацію, а Василь Прийма серйозно травмований.

Зазначається, що канал «Футбол 1» перед матчем із «Шахтарем» посилено натякає на роботу «Зорі» з арбітрами, в якості доказів називаючи аномальне кількість вилучень суперників «Зорі» та пенальті, призначені на користь команди Юрія Вернидуба.

Нагадаємо, була інформація, що головний тренер «Зорі» заборонив своїм підопічним спілкуватися з пресою.

Джерело: ua-football.com