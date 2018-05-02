«Зоря» може втратити основного захисника перед матчем із «Шахтарем»
- Сьогодні, 11:47
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Олександра Сватка можуть дискваліфікувати постфактум
Захисник «Зорі» Олександр Сваток може пропустити поєдинок 30-го туру УПЛ із «Шахтарем».
Про це повідомили в ефірі каналу «Футбол 1».
У середу, 2 травня, відбудеться засідання Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України, на якому буде розглянуто епізод у матчі «Зоря» – «Верес».
Тоді Сваток завдав ушкодження гравцеві «Вересу», але арбітр залишив цей момент без уваги.
Якщо Сваток буде дискваліфікований, то у центрі оборони луганської команди будуть великі проблеми, оскільки В'ячеслав Чечер пропустить цю гру через дискваліфікацію, а Василь Прийма серйозно травмований.
Зазначається, що канал «Футбол 1» перед матчем із «Шахтарем» посилено натякає на роботу «Зорі» з арбітрами, в якості доказів називаючи аномальне кількість вилучень суперників «Зорі» та пенальті, призначені на користь команди Юрія Вернидуба.
Нагадаємо, була інформація, що головний тренер «Зорі» заборонив своїм підопічним спілкуватися з пресою.
Джерело: ua-football.com