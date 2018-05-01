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    Головний тренер «Зорі» заборонив своїм підопічним спілкуватися з пресою

    Так вирішив Юрій Вернидуб після трьох розгромних поразок
    Футболісти луганського клубу отримали бан на спілкування з пресою. Як стверджує Футбол 24, головний тренер «Зорі» Юрій Вернидуб заборонив своїм футболістам давати інтерв'ю представникам ЗМІ до закінчення сезону. Це відбулося після трьох поспіль поразок (від «Шахтаря», «Динамо» та «Ворскли»). Єдине
    • Вчора, 20:29
    • Розсилка
    <p>Юрій Вернидуб. Фото ФК &laquo;Зоря&raquo;</p>

    Юрій Вернидуб. Фото ФК «Зоря»

    Так вирішив Юрій Вернидуб після трьох розгромних поразок

    Футболісти луганського клубу отримали бан на спілкування з пресою.

    Як стверджує Футбол 24, головний тренер «Зорі» Юрій Вернидуб заборонив своїм футболістам давати інтерв'ю представникам ЗМІ до закінчення сезону.

    Це відбулося після трьох поспіль поразок (від «Шахтаря», «Динамо» та «Ворскли»).

    Єдине виключення – спілкування з журналістами транслятора матчів «Зорі».

    Після 29-ти турів «Зоря» із 43-ма очками займає четверте місце в УПЛ, відстаючи від «Ворскли», яка йде третьою, на один пункт.

    Наступний матч Прем'єр-ліги «Зоря» проведе на виїзді проти «Шахтаря». Гра відбудеться у суботу, 5 травня, о 19:30.

    Нагадаємо, «Ворскла» та «Зоря» забезпечили собі участь у Лізі Європи-2018/2019.

    Додамо, що «Зоря» відмовила «Інтеру» в трансфері воротаря збірної України.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ЗМІ Прем'єр Ліга «Зоря»
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