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    «Зоря» офіційно оголосила про підписання угоди з екс-гравцем «Манчестер Сіті»

    Давид Фаупала найближчі два роки проведе у футболці луганського клубу
    Французький нападник Давид Фаупала у Запоріжжі успішно пройшов медичне обстеження і тепер є повноправним гравцем луганської «Зорі». Контракт підписано за схемою 2+1, інформує офіційний сайт клубу. Фаупала (11.02.1997) раніше виступав за «Ланс», «Манчестер Сіті», «Бреду», «Честерфілд».
    • Сьогодні, 12:33
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    Давид Фаупала. Фото ФК &laquo;Зоря&raquo;
    Давид Фаупала. Фото ФК «Зоря»

    Давид Фаупала найближчі два роки проведе у футболці луганського клубу

    Французький нападник Давид Фаупала у Запоріжжі успішно пройшов медичне обстеження і тепер є повноправним гравцем луганської «Зорі».

    Контракт підписано за схемою 2+1, інформує офіційний сайт клубу.

    Фаупала (11.02.1997) раніше виступав за «Ланс», «Манчестер Сіті», «Бреду», «Честерфілд».

    Давид, який у «Зорі» взяв ігровий номер 11, у 13 років потрапив в академію «Ланса». Після цього у юному віці ним цікавився «Вотфорд», але «Ланс» відмовився тоді відпускати футболіста. Однак Фаупала все ж опинився в Англії, де підписав трирічний контракт з «Манчестер Сіті».

    За основну команду «Манчестер Сіті» Фаупала провів один матч Кубка Англії у сезоні-2015/16. «Містяни» поступилися «Челсі» 1:5, а єдиний м'яч у ворота лондонців забив саме Давид.

    Однак закріпитися в основі він не зумів і грав за молодіжні команди «Манчестер Сіті». Потім у кар'єрі Фаупали була оренда у нідерландську «Бреду» й англійський «Честерфілд».

    Окрім того, Давид викликався у збірні Франції U-16, U -17 та U -18, за які зіграв 17 ігор і забив чотири м'ячі.

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