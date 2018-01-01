«Зоря» підписала екс-капітана молодіжки «Боруссії» Дортмунд

Гравцем раніше цікавився «Шахтар»

Захисник Мохамед Ель-Буаззаті став гравцем «Зорі». Угода підписана за системою 2 + 1, повідомляє прес-служба луганського клубу. Футболіст прибув на перегляд 25 січня і був задіяний у другому таймі матчу з грузинським «Динамо». Раніше 21-річний марокканець тренувався з другою командою «Шахтаря». Ель-Буаззаті -