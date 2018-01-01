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    «Зоря» підписала екс-капітана молодіжки «Боруссії» Дортмунд

    Гравцем раніше цікавився «Шахтар»
    Захисник Мохамед Ель-Буаззаті став гравцем «Зорі». Угода підписана за системою 2 + 1, повідомляє прес-служба луганського клубу. Футболіст прибув на перегляд 25 січня і був задіяний у другому таймі матчу з грузинським «Динамо». Раніше 21-річний марокканець тренувався з другою командою «Шахтаря». Ель-Буаззаті -
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    Мохамед Ель-Буаззаті. Фото: ФК Боруссія Д
    Мохамед Ель-Буаззаті. Фото: ФК Боруссія Д

    Гравцем раніше цікавився «Шахтар»

    Захисник Мохамед Ель-Буаззаті став гравцем «Зорі».

    Угода підписана за системою 2 + 1, повідомляє прес-служба луганського клубу.

    Футболіст прибув на перегляд 25 січня і був задіяний у другому таймі матчу з грузинським «Динамо».

    Раніше 21-річний марокканець тренувався з другою командою «Шахтаря».

    Ель-Буаззаті - вихованець дортмундської «Боруссії», він був капітаном в молодіжних командах клубу.

    Останній сезон Ель Буззатті провів в оренді в «Оснабрюці» з третього німецького дивізіону, за який в минулому сезоні провів 12 матчів.

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