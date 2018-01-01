«Зоря» підписала екс-капітана молодіжки «Боруссії» Дортмунд
- Сьогодні, 12:56
-
Розсилка
Мохамед Ель-Буаззаті. Фото: ФК Боруссія Д
Гравцем раніше цікавився «Шахтар»
Захисник Мохамед Ель-Буаззаті став гравцем «Зорі».
Угода підписана за системою 2 + 1, повідомляє прес-служба луганського клубу.
Футболіст прибув на перегляд 25 січня і був задіяний у другому таймі матчу з грузинським «Динамо».
Раніше 21-річний марокканець тренувався з другою командою «Шахтаря».
Ель-Буаззаті - вихованець дортмундської «Боруссії», він був капітаном в молодіжних командах клубу.
Останній сезон Ель Буззатті провів в оренді в «Оснабрюці» з третього німецького дивізіону, за який в минулому сезоні провів 12 матчів.